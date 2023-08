Como zerar as dívidas e começar o próximo mês com o NOME LIMPO

De acordo com as informações do balanço que foi apresentado pela Febraban – Federação Brasileira de Bancos, no dia 31 de julho, o programa Desenrola Brasil, que foi promovido pelo Governo Federal, tem como objetivo renegociar dívidas para limpar o nome de pessoas físicas cadastradas nos serviços de proteção de crédito a qual ultrapassou R$ 2,5 bilhões em volume financeiro.

Esse valor é especificamente a Faixa 2, onde os débitos bancários são negociados de modo direto com a instituição financeira com as condições especiais que forem estabelecidas por cada instituição financeira, como disse o governo. Essa renegociação foi aplicada em cerca de 400 mil contratos de dívidas.

como se livrar das dívidas através do programa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

3,5 milhões de clientes ficaram com o nome limpo

Como foi destacado, somente a Faixa 2 que contempla quem tem uma renda no mês superior a dois salários-mínimos e inferior a R$ 20 mil é a responsável por ultrapassar os R$ 2,5 bilhões em volume financeiro. A pessoa que possui uma dívida com os bancos pode resolver essa situação buscando diretamente com as instituições para uma renegociação. Vai ter mais chances de voltar a financiar imóveis ou veículos.

Segundo os dados, o programa já limpou o nome de 3,5 milhões de pessoas que tinham débitos no valor de até R$ 100, por isso a pessoa fica liberada para ter os novos empréstimos ou também fazer outras operações.

O Ministério da Fazenda disse que a expectativa é beneficiar até 70 milhões de pessoas, para conseguir aderir ao programa tem que ficar de olho nas políticas determinadas pelos bancos, já que as formas de negociar as dívidas muda conforme o banco. Lembrando que essa adesão a iniciativa do governo vai apenas até o dia 31 de dezembro.

Veja também: Como zerar as dívidas em agosto utilizando o Desenrola; ainda dá tempo

Como se livrar das dívidas

Outro ponto que não podemos deixar de informar é que a suspensa da negativação que acontece através do programa é para dívidas no valor de até R$ 100 e não significa que o débito vai ser perdoado. O nome deixa de ficar sujo, porém a pessoa precisa renegociar esse valor e fazer o pagamento, o participante que não cumprir com isso o nome volta a ficar sujo.

O nome sujo deixa a pessoa impossibilitada de várias coisas, de adquirir um bom cartão de crédito com um ótimo valor, não consegue acessar serviços financeiros como empréstimo, financiamento entre outros. Esse programa é realmente uma forma de conseguir negociar o débito mais fácil.

Veja também: Como pagar a dívida do cartão Carrefour quitando apenas 10% dela?