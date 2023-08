Como zerar as dívidas em agosto utilizando o Desenrola; ainda dá tempo

O mês de agosto pode ser a grande virada de chave na vida de milhões de brasileiros, graças ao programa lançado pelo Governo Federal chamado de Desenrola Brasil, que visa ajudar todos que estão inadimplentes, retirando o nome das pessoas dos órgãos de proteção ao crédito e possibilitando que em um futuro próximo, elas consigam acesso a produtos de créditos bancários normalmente, saiba como aproveitar.

Saiba como é possível quitar todas as dívidas neste mês de agosto

Programa Desenrola Brasil já alcançou milhões de brasileiros

O programa em questão já ultrapassou os R$ 2,5 bilhões em volume financeiro, o montante em questão é proveniente dos brasileiros que estão inseridos na Faixa 2 do programa em questão, ao todo, mais de 400 mil contratos celebrados foram renegociados.

A Faixa 2 abrange as negociações com bancos, de brasileiros que possuem renda de até R$ 20 mil, vale lembrar que não há limite para o valor da dívida, então, está sendo renegociado até mesmo valores inerentes a imóveis e veículos. Os interessados podem entrar em contato com as próprias instituições bancárias.

De maneira concomitante, mais de 3 milhões de brasileiros que tinham pendências com bancos no valor de até R$ 100, tiveram seus nomes retirados dos órgãos de proteção ao crédito. Vale lembrar que a dívida não foi “apagada”, mas o nome da pessoa não está sujo.

O programa possui um grande potencial, mas é criticado por especialistas

De acordo com o ministério da fazendo, o programa possui um grande potencial, de alcançar cerca de 70 milhões de pessoas, lembrando que as políticas de adesão ao programa estão sendo criadas por cada empresa, de modo individual.

Contudo, especialistas afirmam que é uma furada limpar o nome das pessoas e junto com isso, não ter nenhuma ação de educação financeira, dessa maneira, está ocorrendo apenas o cuidado “paliativo” dos problemas.

Mas a causa principal dele, é a questão da educação financeira dos brasileiros, então, junto com o programa, algum tipo de curso deveria ser ofertado também.

Cuidado com golpes que estão sendo aplicados

O programa está gerando a melhoria de vida em milhões de pessoas, mas criminosos estão aproveitando o momento para aplicar golpes em várias pessoas, usando de maneira falsa o nome do programa.

Basicamente, eles entram em contato com as vítimas e fingem fazer parte de alguma instituição bancária e se propõe a negociar as dívidas do usuário, por um valor bem menor, mas para que o débito pudesse ser pago, seria preciso realizar um depósito antes e é nesse momento que as vítimas perdem o dinheiro.

Pois realizam o pagamento prévio, achando que o débito seria resolvido, mas de repente, o criminoso some com o dinheiro e a pessoa fica com a dívida e o prejuízo, portanto, todo cuidado é pouco.