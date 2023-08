Veja se o seu CPF está na lista para ser bloqueado no Caixa Tem em agosto

Quando ocorreu a transição entre a antiga gestão e a atual, notou-se várias fraudes no programa de transferência de renda Auxílio Brasil, onde inúmeras pessoas estavam recebendo o benefício de maneira indevida. Por conta disso, o atual Governo está realizando várias verificações mensais para garantir que todos estejam recebendo o benefício de maneira justa, então, confira se o seu CPF está na lista dos bloqueios.

Saiba se o seu CPF está na lista para ser bloqueado do Caixa Tem | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem deve ser bloqueado em agosto?

Basicamente, só é bloqueado do programa social aqueles beneficiários que não estão cumprindo as regras impostas pelo Governo Federal, caso tudo esteja conforme manda as diretrizes, o beneficiário não será bloqueado.

Então, pessoas que estão com os dados desatualizados ou os seus dependentes não estejam seguindo à risca regras como frequência escolar satisfatória e acompanhamento nutricional, podem perder o benefício.

Vale lembrar que há alguns tipos de bloqueios, há os temporários e os permanentes, basicamente, o temporário é durante um curto tempo e o permanente é quando há a reincidência do não cumprimento das regras ou em casos de fraudes.

Veja também: Auxílio Gás Volta E Aumenta Valor Do Bolsa Família De Agosto

Qual valor será pago em agosto?

Em agosto, os beneficiários podem comemorar, pois neste mês a média do benefício está bem superior ao piso de apenas R$ 600. Tudo isso por conta dos vários adicionais que estão sendo ofertados pelo Governo Federal. Sempre respeitando a renda mínima por pessoa, de R$ 142.

Além disso, cada família pode ter direito a dois adicionais:

Valor extra de R$ 150;

Valor extra de R$ 50.

O primeiro adicional é voltado para crianças com idade entre 0 e 6 anos, cada uma delas têm direito ao valor de R$ 150, lembrando que limita-se o número de crianças que podem receber o valor, sendo apenas 2 por família.

Ao passo que o benefício extra de R$ 50, é destinado para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos e mulheres gestantes.

Veja também: Governo REVELA Os Valores Do Bolsa Família; Prepare-Se

O benefício de agosto será antecipado?

Por fim, os beneficiários estão cogitando que o benefício deste mês de agosto será antecipado, os pagamentos irão começar no dia 18, mas de fato, algumas pessoas devem receber antes.

Trata-se dos beneficiários que os pagamentos estão agendados para ocorrer nos dias de segunda, nesse caso, o pagamento é feito no sábado que antecede a segunda. Isso acontece porque no domingo não há expediente bancários.

Então, todo beneficiário que recebe na segunda-feira, pode verificar em sua conta do Caixa Tem no sábado que o valor já estará disponível para movimentação. Pelo aplicativo, é possível fazer pix, pagar boletos, pagar contas de água, luz e internet além de usar o cartão de débito virtual.