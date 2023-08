Receita libera surpresa para aumentar sua restituição do IR; veja qual o próximo lote

Ao chegar no meio de cada ano, um dos períodos mais aguardados pelos brasileiros, é a restituição do Imposto de Renda, basicamente, o Governo “devolve” uma parte do valor que o contribuinte pagou a mais. Os valores pagos além do que deveriam, geralmente, são proveniente de despesas médicas e com educação. E para os contribuintes que irão receber no terceiro lote, acaba de chegar uma excelente notícia, é dinheiro a mais na conta, entenda.

Receita Federal anuncia um pagamento extra aos contribuintes, confira | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Receita Federal faz anúncio bastante aguardado

A Receita acaba de anunciar que todos os contribuintes que irão receber o benefício agora, no terceiro lote, terão direito a um valor a mais, ele será adicionado por conta da correção monetária que acaba incidindo sobre o montante todos os meses.

Vale lembrar que é um efeito de empilhamento, o segundo lote recebe mais do que o primeiro, o terceiro recebe mais do que o segundo e isso se repete até o último lote. Vale lembrar que quando se usa a expressão que recebe mais, nem sempre é em relação a valores monetários, mas em relação a correção dos montantes.

Para o terceiro lote, a correção será de 2,07%, que diz respeito ao valor atualizado da Selic mais 1% inerente à taxa básica de juros. Os próximos lotes também irão passar pela correção em questão.

O que pode ser deduzido no Imposto de Renda?

Essa ainda é uma dúvida muito comum entre os contribuintes, isto é, saber quais despesas podem ser deduzidas ou não no valor do Imposto de Renda. Basicamente, esse valor “volta” no momento que há a restituição do Imposto pago.

O que pode ser deduzido?

Valores gastos com médicos e dentistas;

Pagamento de previdência privada;

INSS pago aos empregados domésticos;

Gastos com educação;

Pensão alimentícia;

Doações incentivadas;

Despesas citadas com os dependentes.

O que não pode ser deduzido?

Plano de saúde quando é custeado pela empresa;

Cursos de idiomas, pré-vestibulares ou com educação com valores acima de R$ 3.561,50;

Gastos com academia, veterinárias ou doações incentivadas com valor superior a 6% da renda.

Vale a pena realizar a antecipação da restituição do Imposto de Renda?

Também há essa dúvida que paira na mente dos contribuintes quando ele nota que sua restituição está demorando, na prática, só vale a pena caso o dinheiro seja preciso urgentemente,

Caso não, é melhor esperar, já que a modalidade trata-se na verdade de um empréstimo como qualquer outro e usa como garantia o valor que será recebido posteriormente pelo contribuinte.

Como todo empréstimo, juros são cobrados, então, o dinheiro acaba sendo desvalorizado. Mas caso a pessoa deixe o dinheiro parado lá, quando ele for pago, será com pequenas correções.