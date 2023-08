Atenção, motorista! Rodar com a placa assim rende multa de R$ 130

Você sabia que as placas pretas de identificação no trânsito são somente para os veículos com pelo menos 30 anos de conservação? Ou seja, se você estiver na rua e se deparar com um carro desse, na verdade são carros de colecionadores e tem essa especificação diferente, conforme as leis de trânsito.

É bem interessante porque muitas pessoas não conhecem essa informação. E para quem deseja ter esse tipo de placa é preciso primeiro entender quais são os requisitos para conseguir ter essa placa preta.

E um dos primeiros requisitos que já podemos destacar é o que diz respeito à fabricação do modelo, que precisa ter acontecido ao menos até 1992, e para complementar ele precisa estar filiado a um clube de automóveis antigos credenciado pelo Senatran. Por isso, os veículos que estiverem com placa preta de identificação e não seguir os requisitos poderão ser punidos.

Multas e denúncias pela placa do carro

Conforme as informações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que transitar com a placa em desacordo é uma infração prevista no artigo 221 do Contran, através da resolução 231/07. Por isso, o condutor que for flagrado dirigindo um veículo em desacordo com a lei vai levar uma infração de natureza média.

Nessa ocasião o valor da multa pode passar de R$ 130,16, além disso tem a retenção do veículo para a regularização e apreensão da placa irregular. Nessas práticas de ações irregulares praticadas pelos proprietários de carros que não se adéquam a esse tipo de placa, a FBVA (Federação Brasileira de Veículos Antigos) criou um canal de denúncias.

Através desse canal, a população vai poder denunciar de forma online todos os casos de uso ilegal dessa placa preta de identificação, ou seja, o denunciante vai poder anexar fotos e documento a essa denúncia para ficar completa as informações. A FBVA criou esse canal com o auxílio da Senatran – Secretaria Nacional de Trânsito – que vai auxiliar nas investigações.

Quais são as vantagens de ter uma placa preta?

Como foi destacado acima, basicamente você ter uma placa preta é um reconhecimento que o veículo é uma relíquia, e essa placa também traz algumas honrarias que pode garantir vantagens para os motoristas, como por exemplo:

Isenção de IPVA

Classificação como carro de coleção

Atestado de verificação de peças do modelo

Alto valor de negociação na venda.

