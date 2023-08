Mais de MIL VAGAS para bolsa de R$ 2.800 em instituto ligado ao SENAI

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), órgão vinculado ao Sistema Confederação Nacional da Indústria (CNI), está oferecendo 1.445 vagas de estágio em sete estados para estudantes que buscam oportunidades em determinadas áreas. Aqueles que ocuparem as vagas terão direito a alguns benefícios. Saiba quais são logo abaixo.

Instituto ligado ao SENAI oferece 1.400 vagas de estágio com bolsa auxílio. | Foto: Javier Trueba / Unplash

Mais de mil vagas disponíveis

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), órgão vinculado ao Sistema Confederação Nacional da Indústria (CNI), anunciou a abertura de 1.445 vagas de estágio em sete estados para estudantes que buscam oportunidades em áreas específicas. Interessados em garantir um estágio precisam realizar a inscrição nos sites do instituto nos estados.

As vagas são abertas em diversos setores, como administração, marketing, publicidade e propaganda, direito e economia. Além disso, também há oportunidades para estudantes de ensino médio e cursos técnicos. É importante ressaltar que todos os estágios são remunerados, com bolsas que variam de R$ 200 a R$ 2,8 mil, além de auxílio-transporte e vale-refeição para os aprovados nos processos seletivos.

O Instituto Euvaldo Lodi, integrante do CNI, tem como propósito facilitar a interação entre a indústria e a universidade por meio de programas de estágio. A CNI também administra as escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), reconhecidas pela oferta de cursos para a iniciação profissional.

Leia mais: Bolsa ESTUDANTIL de R$ 1,2 MIL: veja como receber

Estados participantes e áreas disponíveis

As inscrições estão abertas em unidades do IEL localizadas em Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

No Amazonas, por exemplo, há 34 vagas disponíveis em diversas áreas, como administração, pedagogia, logística, direito, economia, marketing, publicidade e propaganda, e design gráfico. Também há oportunidades para nível técnico em tecnologia da informação, eletrotécnico e edificações, com bolsas de até R$ 910.

No Ceará, são 42 vagas abertas em cidades como Fortaleza, Sobral, Maracanaú, Aquiraz e Juazeiro do Norte, com bolsas que podem chegar a R$ 2,8 mil. Em Goiás, cerca de 29 cidades estão ofertando 710 vagas com remuneração de até R$ 2,3 mil. Já em Mato Grosso, são 126 vagas de estágio, incluindo oportunidades para estudantes do ensino médio ou cursos técnicos, com bolsas variando de R$ 400 a R$ 1,5 mil. As áreas abrangidas nesse estado incluem biomedicina, direito, educação física e farmácia.

No Paraná, os candidatos concorrem a 88 vagas, distribuídas em todas as regiões do estado, com bolsas de até R$ 2 mil. No Rio Grande do Norte, há 39 vagas abertas com bolsas de até R$ 1,3 mil. Por fim, em Santa Catarina, a instituição busca preencher 406 vagas, com bolsas de até R$ 2,1 mil.

Para se candidatar, os interessados devem registrar seus currículos nos sites oficiais do IEL dos respectivos estados, onde encontrarão mais detalhes sobre as áreas disponíveis e o prazo de inscrição.

Leia também: Ganhe dinheiro enquanto estuda! Estudantes do Bolsa Família podem receber R$1.400