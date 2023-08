A verdade sobre o queijo parmesão que fez muita gente parar de comer

Não é exagero afirmar que toda pessoa possui seu alimento favorito, principalmente dentro de algumas categorias. Inclusive, no que diz respeito ao delicioso mundo dos queijos, há quem não abra mão de comer um queijo parmesão sempre que for possível.

De modo geral, não é nenhum segredo o fato de que esse queijo é muito amado por pessoas em todo o mundo, embora também existam aquelas pessoas que pouco ligam para ele. Seus verdadeiros apreciadores, por sinal, consideram que ele é um ingrediente indispensável nos mais diversos tipos de preparos, conferindo a muitos pratos um sabor único e marcante.

Porém, aconteceu algo que simplesmente mudou toda essa percepção típica de quem é fã do queijo parmesão: tudo começou com uma publicação na rede social Twitter, que acabou viralizando por mostrar como este queijo é feito.

E as reações às imagens definitivamente não foram as mais agradáveis, conforme será possível compreender por meio da leitura a seguir.

A história por trás da polêmica envolvendo o famoso queijo parmesão

Toda a controvérsia começou em um post dentro do Twitter, por meio do qual um internauta afirmou estar surpreso por ter descoberto que o processo de produção do famoso queijo parmesão envolve nada menos do que o estômago de bezerros como “ingrediente”.

Tal revelação, como já era de se esperar, deixou muitos outros internautas desconfortáveis, levando alguns deles à séria consideração de dar início a uma dieta vegana, uma vez que, como afirmado na postagem, é necessário abater bezerro para se chegar ao ponto de obter o coalho, que é indispensável para qualquer queijo.

Lembrando que o queijo parmesão começa a ser fabricado a partir do leite de vaca, que precisa ser de alta qualidade e passar pelo processo de envelhecimento em tachos de cobre, onde deve ficar por pelo menos um ano.

No decorrer de todos esses meses, o leite acaba sendo aquecido e, ainda, combinado com coalho e com soro. E é justamente o coalho, especificamente, que tem levantado suspeitas e preocupações entre as pessoas que tanto apreciam este queijo.

Vale explicar que o coalho nada mais é do que uma enzima que é obtida de uma parte do corpo dos bezerros que é chamada de quarto estômago, sendo este um componente corporal que também é encontrado em cordeiros e em cabritos que ainda não foram desmamados. E isso ocorre pelo fato de que, estando tão novos, esses animais possuem uma dieta que é composta somente pelo leite, o que inevitavelmente resulta em uma grande concentração da chamada enzima quimosina.

Conforme os animais vão crescendo, a quantidade de quimosina vai diminuindo, dando lugar ao aumento de outras enzimas que são importantes para a digestão.

Como a quimosina atua na produção do queijo parmesão

A quimosina é muito importante durante a fabricação do queijo parmesão, uma vez que ajuda a separar a parte sólida do leite da parte líquida, de modo que uma coalhada firme possa ser criada. Logo, pode afirmar que o coalho e a quimosina possuem um papel indispensável no que diz respeito à textura e ao sabor que o queijo terá.

Embora existam fabricantes que tenham aderido ao coalho vegetal, muitos deles ainda são tradicionais, não sendo à toa que muitos fãs do queijo parmesão tenham passado a ter dúvidas na hora de degustar essa delícia.

