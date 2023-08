Grande NOTÍCIA vai aliviar o orçamento do mês para os brasileiros

Basta entrar o mês que as dívidas começam chegar, é água, energia, luz, internet, mercado e inúmeras outras pendências, fato é: contas são muitas, o dinheiro é pouco. Mas uma grande notícia acaba de chegar e faz a alegria de todo o povo brasileiro, que terão um grande alívio em uma das contas mais importantes que há em todas as residências do país, entenda.

Grande notícia irá aliviar o orçamento de vários brasileiros, entenda | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Grande alívio chega aos brasileiros

A notícia em questão, que está fazendo a alegria dos brasileiros, trata-se da bandeira tarifária deste mês de agosto, que irá continuar verde, ou seja, não haverá uma cobrança adicional na conta de energia, o que irá proporcionar a redução dela, a depender do consumo individual, claro.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a decisão foi facilmente tomada, já que há vários meses está tendo uma melhora significativa nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas do Brasil.

Vale lembrar que a decisão vale para todos que fazem parte do Sistema Interligado Nacional, popularmente conhecido como SIN. Basicamente, o SIN é a malha de linhas de energia elétrica que transportam a energia das usinas para a residência de cada consumidor.

Qual o propósito das bandeiras tarifárias?

A energia elétrica, em sua maior parte, que é fabricada no Brasil, é proveniente das hidrelétricas, então, usa-se a “força” das águas para conseguir mover as grandes turbinas que geram a eletricidade.

Então, caso o nível de água das usinas esteja baixo, consequentemente, haverá uma geração menor de energia elétrica, o que irá torná-la ainda mais cara para os consumidores, a famosa lei da oferta e da demanda

Ou seja, para equilibrar os períodos “excelentes” e os períodos “mais ou menos” em relação aos níveis das águas, criou-se as bandeiras tarifárias, quando o nível está bom, a bandeira é verde e não há adicional algum, quando o nível está médio ou ruim, aplica-se a bandeira amarela ou vermelha.

Dicas para economizar energia elétrica

Embora a bandeira tarifária seja a verde, caso o consumidor não economize, a conta de energia irá continuar alta da mesma maneira dos meses anteriores. Para conseguir melhorar isso, é preciso economizar energia elétrica através do uso racional dela.

Ou seja, não é obrigado deixar algum eletrodoméstico ligado caso ele não esteja em uso, claro, que nem todos entram nisso. Mas por exemplo, sempre que terminar de usar a televisão, levanta-se e desligue-a na tomada, já que mesmo “suspensa”, ela continua gastando energia.

Outra dica é desligar as luzes do ambiente ao sair dele, por mais que a pessoa não goste de ambientes escuros, isso pode ajudar a economizar bons valores. E caso em sua casa as lâmpadas ainda não sejam de LED, realize a troca, elas gastam menos energia e esquentam bem menos também.