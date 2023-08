100.000 VAGAS em cursos gratuitos do MEC

Mais uma grande oportunidade de capacitação está sendo oferecida para os brasileiros, desta vez, através do Ministério da Educação (MEC), ao todo, estão sendo ofertadas mais de 100 mil vagas para mais de 200 cursos gratuitos em 12 áreas do conhecimento. Todas as aulas são realizadas no ritmo do aluno com o auxílio de textos e vídeos educativos, entenda como funciona e como se inscrever.

Como irão funcionar os cursos?

Todos eles são na modalidade EaD, ou seja, Ensino a Distância, graças a essa modalidade de estudos, é possível que pessoas em qualquer lugar do país, tenham acesso aos melhores professores e aos melhores conteúdos disponibilizados.

Os cursos ofertados pelo MEC possuem carga horária entre 20 e 60 horas, além disso, também permite que os participantes emitam um certificado ao término do curso, totalmente gratuito.

Todos os cursos são voltados para profissionais e estudantes do ensino médio ou de graduação e visam enriquecer ainda mais o currículo deles.

Como se inscrever nos cursos?

As inscrição estão sendo realizadas pelo portal Aprenda Mais, para fazê-la basta entrar no portal e criar uma conta, o processo é bem rápido, caso queira, pode escolher previamente o curso de seu interesse.

Após informar os dados básicos, como nome e e-mail, é possível ter acesso na íntegra a todos os conteúdos do curso. Lembrando que até estrangeiros podem participar dos cursos, basta que eles tenham CPF.

As áreas abrangidas pelos cursos são:

Áreas de aprendizagem

Ambiente e saúde;

Informação e comunicação;

Ciências exatas;

Ciências humanas;

Desenvolvimento educacional e social;

Gestão e negócios;

Idiomas, línguas e literatura;

Produção alimentícia;

Produção cultural e design;

Recursos naturais;

Segurança;

Turismo, hospitalidade e lazer.

Como obter o máximo proveito dos cursos?

Para obter um proveito maior dos cursos, é preciso realizá-los com toda atenção necessária, é comum que por conta que é apenas um curso online, os participantes não prestem tanta atenção ou não levem a sério cada aula.

Então, ao começar a estudar, é importante preparar um ambiente de estudos, não precisa ser nada “grandioso”, mas precisa ser um local para que você sente e o cérebro entenda que daquele momento em diante, o foco é estudar e reter conhecimentos.

Pois, os certificados emitidos irão ajudar na busca por empregos, futuramente, então ao colocá-los em seu currículo, é de suma importância que você tenha o domínio sobre toda a grade curricular, por mais que em alguns assuntos falte a prática, mas que na parte teórica, tudo esteja “na ponta da língua”.

Por fim, use um caderno e anote tudo, futuramente, ele será de grande valia para as revisões necessárias.