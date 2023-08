Feng Shui: retire isto da sua bolsa imediatamente

De acordo com os princípios do Feng Shui, existem objetos e elementos que podem atrair infortúnio e pobreza, e isso não se limita apenas ao ambiente de nossa casa, escritório ou jardim; também pode ser levado em consideração no que carregamos em nossa bolsa. Portanto, é essencial saber o que evitar para não atrair energias negativas.

Foto: divulgação

Entenda melhor

O Feng Shui é uma prática chinesa que estuda a energia e a relação entre os espaços físicos e as pessoas. De acordo com o Feng Shui, existem objetos e elementos que podem atrair infortúnio e pobreza. Isso não se limita apenas ao ambiente da sua casa, escritório ou jardim; também pode ser levado em consideração no que você carrega em sua bolsa. Portanto, é essencial saber o que evitar para não atrair energias negativas.

Essa filosofia taoísta, originária da Ásia, valoriza a harmonia e a ordem dos elementos presentes em nosso ambiente cotidiano, inclusive aqueles que carregamos em nosso dia a dia. De acordo com seus princípios, existe um objeto que, se carregado na bolsa, pode atrair infortúnio, azar e falta de prosperidade.

Como mencionado anteriormente, objetos afiados devem ser evitados na bolsa, pois acredita-se que eles cortam energeticamente a abundância. Além disso, evitar o transporte de medicamentos “em caso de dúvida” é recomendado, pois carregar esses itens pode atrair a energia da doença.

Entretanto, além desses itens, há algo que nunca devemos levar em nossa bolsa, independentemente das circunstâncias. Esse objeto específico não é mencionado no texto, mas é importante seguir os preceitos do Feng Shui e ter atenção aos objetos que carregamos para garantir a fluidez positiva das energias em nossa vida cotidiana.

Veja também: Feng Shui ensina a atrair riqueza para sua casa utilizando louro

A nossa bolsa atrai infortúnio e pobreza?

De acordo com os princípios do Feng Shui, é recomendado evitar carregar em nosso acessório de moda, como a bolsa, os cartões de visita que outras pessoas nos entregam. Acredita-se que isso possa afetar negativamente nosso bem-estar emocional, físico e econômico. Portanto, é aconselhável não manter esses cartões na bolsa por muito tempo.

Pode ser aceitável tê-los por algumas horas enquanto você anota os dados em seu telefone ou até chegar ao seu local de trabalho ou casa, mas o ideal é transferi-los para um local diferente, como sua agenda, e não mantê-los na bolsa de mão.

Segundo a explicação do Feng Shui, ao carregar informações de outras pessoas, você também está carregando sua energia. Ter esses cartões em um espaço pessoal, como a bolsa, pode resultar em uma mistura de energias, o que, de acordo com essa filosofia, pode atrair o infortúnio e a pobreza da pessoa que lhe entregou o cartão, juntamente com outras energias menos favoráveis que ela possa enfrentar em sua vida cotidiana.

Portanto, para promover uma energia mais positiva e harmoniosa, é aconselhável transferir os cartões de visita recebidos para um local separado e dedicado, evitando assim a mistura de energias e a possível atração de influências negativas.

Aqui estão alguns objetos e elementos que devem ser evitados em sua bolsa:

Objetos quebrados: objetos quebrados são considerados um sinal de azar no Feng Shui. Eles simbolizam a quebra de relacionamentos, a perda de dinheiro e a infelicidade.

Objetos velhos e desnecessários: objetos velhos e desnecessários também devem ser evitados em sua bolsa. Eles acumulam energia negativa e podem bloquear a entrada de energia positiva.

Objetos que são um lembrete de coisas ruins: se você tem objetos em sua bolsa que são um lembrete de coisas ruins, como uma foto de um ex ou uma carta de uma pessoa que te machucou, você deve se desfazer deles. Esses objetos estão atraindo energia negativa para sua vida.

Objetos que são um lembrete de coisas boas: por outro lado, se você tem objetos em sua bolsa que são um lembrete de coisas boas, como uma foto de seus entes queridos ou um objeto de presente que você ama, você deve mantê-los. Esses objetos estão atraindo energia positiva para sua vida.

Ao evitar esses objetos e elementos, você pode ajudar a criar um ambiente mais positivo e próspero em sua vida.

Veja também: Horóscopo: estas são as “CORES DO DINHEIRO” para seu signo em agosto