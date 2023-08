Como comprovar sequela de acidente de trabalho ao INSS? Fique atento aos detalhes

Muitos brasileiros têm dúvidas sobre o auxílio-acidente. Ele é um benefício previdenciário do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – concedido aos segurados que sofrem uma redução parcial da capacidade laboral, e essa redução laboral ocorre conforme as sequelas de uma doença ou acidente.

Vale ressaltar que o benefício está previsto no artigo 86 da lei 8.213/1991 que estabelece que é necessário que essa redução da capacidade laboral seja definitiva ou sem perspectiva de regeneração ou cura.

O auxílio-acidente é um benefício que serve como indenização pela redução da capacidade de trabalho sofrida pelo trabalhador, por isso esse benefício pode ser recebido em conjunto com o salário do trabalhador, ou seja, o acidente não precisa ter ocorrido no trabalho como muitos pensam, é comum também que acidentes de trânsito ou quedas podem gerar esse benefício.

Quais são as regras para o auxílio-acidente?

Ter sofrido acidente de qualquer natureza

Ter recebido auxílio-doença em razão do acidente

Ter sequelas permanentes, mesmo que mínimas, decorrentes do acidente e que diminuam a capacidade para o trabalho que habitualmente exerce.

Qual é o valor do auxílio-doença?

Informamos que o valor do auxílio-acidente é correspondente a 50% do salário do benefício. Se o segurado do INSS tivesse o direito de receber um auxílio-doença no valor de R$ 1.320, o auxílio-acidente seria pago no valor de R$ 660,00. Lembrando que esse é o único benefício que pode ser recebido com um valor menor que o salário-mínimo vigente, pois permite que o beneficiário trabalhar, dependendo do caso, enquanto recebe.

Documentos necessários para solicitar o auxílio?

Vale ressaltar que a apresentação da documentação incompleta ou até mesmo incorreta quando esse pedido está no INSS vai comprometer o processo na Justiça, por isso que é importante saber de todas as informações e planejar. Os documentos são:

1.Carteira de Trabalho

Atestados Médicos que comprovem a redução para o trabalho

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

Como funciona o processo?

O processo é quase basicamente o mesmo para os benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença, confira abaixo como fazer?

O primeiro passo é agendar uma perícia médica no site ou aplicativo do Meu INSS

Depois, é necessário reunir toda a documentação para comprovar que houve uma sequela permanente decorrida de um acidente

Após isso, você deverá comparecer na perícia médica já previamente agendada

Por fim, você irá verificar, no site do Meu INSS, se o benefício foi ou não deferido.

