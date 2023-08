Celeiro abandonado guardava tesouro avaliado em mais de R$ 1 MILHÃO

Este celeiro guardava um tesouro abandonado – Uma surpreendente coleção de carros clássicos, que inclui três exemplares do Jaguar E-Type de 1970, foi descoberta em um celeiro após permanecer oculta por 50 anos. Os veículos vintage, negligenciados e cobertos de poeira desde a década de 1970, foram avaliados recentemente em mais de £200.000, apesar de precisarem de extensos trabalhos de restauração devido à exposição prolongada ao ambiente.

Uma impressionante coleção de carros clássicos foi encontrada em um celeiro abandonado após 50 anos. Foto: divulgação

Coleção milionária encontrada em celeiro abandonado

A coleção de carros, escondida por décadas, guarda maravilhas que, caso preservadas em condições impecáveis, poderiam valer um impressionante montante de £800.000. Os especialistas do Anglia Car Auctions, localizado em King’s Lynn, Norfolk, no Reino Unido, reafirmaram que, mesmo em estado precário, os veículos poderiam ser arrematados por centenas de milhares de libras em um leilão.

A seleção de carros inclui três notáveis Jaguar E-Types, sendo dois modelos roadster e um FHC S2. Um ousado licitante também poderia levar para casa um AC Aceca de 1955 e um AC Ace Bristol de 1957. Entre essas preciosidades, um AC Ace de 1959 e um Land Rover Series I de 80 polegadas, datado de 1951, foram igualmente descobertos.

O leiloeiro Guy Snelling comentou sobre a descoberta inesperada, “É incrível o que se pode encontrar neste trabalho, mas chegar lá e ver esses carros clássicos empilhados em três camadas foi algo extraordinário.” Snelling disse que os carros estão no local desde os anos 70 e que foram necessários dois dias para extrair cuidadosamente os veículos com o auxílio de uma empilhadeira e de um guindaste. “É muito especial encontrar três Jaguar E-Types e três ACs”, acrescentou.

Modelos descobertos

Dentre os veículos descobertos, destaca-se um AC Ace Bristol que pertencia a Betty Haig, uma renomada piloto de corridas dos anos 1960. Apesar de não terem reservas, Snelling acredita que a venda dos carros pode gerar centenas de milhares de libras.

Esta descoberta ocorre num momento em que exploradores urbanos descobriram uma enorme coleção de carros antigos abandonados em um cemitério de automóveis. Centenas de carros dos anos 40, 50 e 60 estão espalhados pelas florestas da região de Värmland, na Suécia. Muitos desses veículos teriam pertencido ao exército dos EUA, que os deixou para trás após a Segunda Guerra Mundial.

Enquanto isso, na França, uma incrível coleção de carros antigos do século passado foi deixada para enferrujar em um celeiro. Os carros e caminhões, alguns datados das décadas de 1920 e 1930, foram avistados por Edou Hofstra enquanto ele passeava por um campo rural.

Além disso, um homem fez a descoberta de um raro Dodge “misterioso” enquanto explorava um galpão em ruínas. O afortunado sujeito compartilhou no TikTok o achado do carro clássico de 1971, deixando os fãs de automóveis boquiabertos. Embora essas descobertas sejam surpreendentes, elas também são um lembrete do valor histórico e financeiro que os veículos clássicos podem representar, mesmo quando estão escondidos em celeiros cobertos de poeira por décadas.

