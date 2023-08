“Pi”: conheça a assistente pessoal e suas funções para o WhatsApp

Desde que foi criado e disponibilizado para o público em geral, o WhatsApp tem transformado de forma extremamente positiva a forma como as pessoas se comunicam e lidam com algumas demandas do dia a dia.

Até mesmo as relações de trabalho se tornaram muito mais práticas por conta desse aplicativo: os grupos, o envio de áudios e de arquivos diversos, como fotos e documentos, permitem que muita coisa seja resolvida em segundos, sem a necessidade de enviar e-mails, por exemplo.

Mas, as características surpreendentes do “Whats” não param por aí.

Este app também tem recebido cada vez mais atenção por conta dos recursos e funcionalidades que lança com determinada frequência, com o objetivo de tornar a experiência de uso ainda mais positiva.

E é justamente esse o assunto que é abordado no decorrer desse conteúdo.

O WhatsApp mais uma vez surpreende seus usuários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata o “Pi” do WhatsApp

A ideia de ter um assistente pessoal dentro do WhatsApp pode parecer muito inusitada, mas é justamente isso que o Personal AI, ou simplesmente “Pi” representa: trata-se de um chatbot baseado na Inteligência Artificial, que ajuda os usuários do app em algumas atividades que precisam realizar no dia a dia.

Ele pode, por exemplo, resumir ou traduzir texto e dar um “help” na rotina também de outras formas, sendo que o passo mais necessário que o usuário deve dar é adicionar aos seus contatos um número de telefone específico.

E, o melhor: o Personal AI funciona totalmente em português, sendo compatível tanto com os celulares do sistema Android quanto com os celulares do sistema iOS.

Veja também: Atenção! Falha na hora de fazer compras gera reclamação ao Nubank; entenda

Como esse assistente virtual deve ser adicionado no WhatsApp

Como citado acima, o usuário só conseguirá ter acesso ao “Pi” depois de adicioná-lo à sua lista de contatos. Mas, quanto a isso, não há segredo: basta acrescentar nessa agenda o telefone +1 314 333 1111.

Em seguida, será hora de encontrá-lo na lista dos contatos dentro do próprio WhatsApp, sendo que, caso ele não apareça “de primeira”, basta fechar o app e abri-lo novamente, ou mesmo fazer uma atualização para a versão mais recente.

Vale frisar, ainda, que o código de área deve ser salvo corretamente, uma vez que se trata de um número dos Estados Unidos, e não do Brasil.

Depois de localizar o número, será preciso somente começar uma conversa com ele, escrevendo “oi”, por exemplo. A princípio, o “Pi” fala em inglês, mas isso muda rapidamente quando o usuário solicita que ele fale somente em português. Inclusive, mesmo que a pessoa escreva somente no nosso idioma, ele será capaz de entender.

E, pronto!

O próximo passo é começar a fazer solicitações a este assistente. É comum que ele faça perguntas, a fim de compreender exatamente a solicitação e entregar o conteúdo mais completo possível, o que o diferencia de outras ferramentas de IA, como o ChatGPT.

Trata-se de uma opção realmente prática para quem quer mais agilidade no dia a dia, tendo ajuda literalmente na palma da mão.

Veja também: Apps de mensagem têm 2 recursos que podem ser abusivos