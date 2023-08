Aventura: 5 países para ter experiências marcantes gastando pouco

Viajar definitivamente é uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer para viver experiências marcantes em sua vida. E a boa notícia, dentro desse contexto, diz respeito ao fato de que tais experiências não precisam estar atreladas a gastos enormes.

Afinal, viajar de forma barata é completamente possível, sem que o viajante precise abrir mão de conhecer culturas, apreciar as melhores paisagens e criar memórias para a vida toda.

E, para dar início a tudo isso, o primeiro passo é escolher aqueles destinos que são reconhecidos justamente por apresentarem preços menores para os turistas, a exemplo dos 5 que serão apresentados no decorrer da leitura deste artigo.

No mundo todo existem experiências marcantes que também são econômicas | Imagem: Simon Berger / unsplash.com

Os países que prometem experiências marcantes sem que o turista tenha que gastar muito

Chegar aos países em questão pode exigir certo gasto, por conta dos preços das passagens aéreas. Porém, quando se leva-se em consideração os preços das hospedagens e da alimentação, entre outros fatores, percebe-se que realmente vale a pena.

E entre esses países baratos, nos quais as experiências marcantes podem ser vividas em cada esquina, é possível citar:

1. Marrocos

Localizado exatamente na parte norte do continente africano, este país é um tesouro para quem ama história e cultura. Ali o turista encontra algo único, a exemplo das paisagens que incluem tanto o famoso deserto do Saara quanto as icônicas montanhas do Atlas.

Isso sem citar seus preços muito convidativos: com aproximadamente R$ 20 é possível fazer uma refeição, e com R$ 100, em média, encontra-se uma estadia confortável.

2. Índia

A Índia, por sua vez, tem tradições fascinantes, além de muitos sabores e muitas cores: suas paisagens e sua rica cultura, que inclui os templos magníficos, encantam qualquer viajante.

Neste país, especificamente, as refeições são ainda mais baratas, ficando na casa dos R$ 10, enquanto as hospedagens podem ser encontradas por R$ 70 facilmente.

3. Tailândia

Também encantadora e exótica, a Tailândia ganhou fama por conta de seus templos e, também, por conta de suas praias de beleza sem igual.

Para quem quer viver experiências marcantes gastando pouco, a boa notícia é que as refeições tailandesas são vendidas por preços que começam na faixa dos R$ 15, aproximadamente. Já no que diz respeito às hospedagens, com R$ 50 já é possível encontrar um local confortável para ficar.

4. Egito

Destino imperdível para quem ama história, o Egito surpreende não só por suas belezas e por sua rica herança: seus preços também se destacam muito entre os viajantes!

Há refeições por apenas R$ 10, e acomodações que custam, em média, R$ 70.

5. Camboja

Embora não seja tão explorado pelos brasileiros quanto os demais países citados, o Camboja, no Sudeste Asiático, também merece estar nesta lista por conta de sua beleza cultural e natural.

Lá, o turista encontra preços parecidos aos que existem no Marrocos, o que faz do país uma ótima opção para quem quer ter acesso a templos majestosos e experiências autênticas gastando pouco.

Há preços para todos os gostos

Por fim, é importante ressaltar que os números apresentados acima são voltados para quem realmente quer uma viagem mais econômica.

Quem busca gastar mais para viver experiências igualmente marcantes também conta com essa possibilidade.

