Datas antecipadas do Bolsa Família em agosto; confira

Bolsa Família em agosto – O Bolsa Família, um dos mais relevantes benefícios sociais fornecidos pelo Governo Federal brasileiro, tem sido o sustento de milhões de brasileiros desde a sua criação em 2003. Contudo, alterações recentes e um calendário de pagamentos antecipados que beneficiam algumas famílias trazem novidades para este bem-conhecido programa social.

Em agosto, o Bolsa Família será antecipado para os beneficiários com NIS final 3 e 7. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário de agosto para o Bolsa Família

Atendendo mais de 20 milhões de pessoas em todo o território brasileiro, o Bolsa Família tem sido um baluarte na luta contra a extrema pobreza. O principal objetivo do programa é proporcionar a essas famílias uma renda suplementar que as ajude a lidar com despesas básicas, como alimentação e outras necessidades primordiais.

Embora tenha passado por uma substituição temporária em 2021, quando foi renomeado para Auxílio Brasil, o programa retomou o seu nome original em 2023. Desde janeiro deste ano, o Bolsa Família tem garantido um pagamento fixo de R$ 600 para seus beneficiários. A partir de maio, algumas alterações beneficiaram ainda mais determinados grupos de famílias.

Agora, as famílias com crianças de 0 a 6 anos têm direito a um auxílio adicional de R$ 150, limitado a duas crianças por núcleo familiar. Já as famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos também ganharam um incremento de R$ 50 em seu benefício. A mesma quantia é atribuída a famílias com mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

Outra modificação significativa ocorreu na programação de pagamentos. Tradicionalmente, o Bolsa Família é distribuído nos últimos dez dias úteis de cada mês a todos os beneficiários. No entanto, desde o mês passado, a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pela administração dos pagamentos, começou a antecipar alguns depósitos.

A ordem dos pagamentos é determinada pelo Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Aqueles com NIS terminado em 1 são sempre os primeiros a receber, enquanto os de NIS terminado em 0 são os últimos. Embora o habitual seja que os pagamentos sejam feitos de segunda a sexta-feira, a Caixa confirmou a antecipação dos depósitos para o sábado anterior à data programada, para alguns beneficiários.

Cronograma

Assim, aqueles cujo NIS termina em 3 e 7 poderão receber o benefício antecipadamente neste mês. O calendário de pagamentos de agosto segue abaixo:

Beneficiários com NIS final 1: receberão no dia 18 de agosto;

Beneficiários com NIS final 2: receberão no dia 21 de agosto;

Beneficiários com NIS final 3: receberão no dia 22 de agosto;

Beneficiários com NIS final 4: receberão no dia 23 de agosto;

Beneficiários com NIS final 5: receberão no dia 24 de agosto;

Beneficiários com NIS final 6: receberão no dia 25 de agosto;

Beneficiários com NIS final 7: receberão no dia 28 de agosto;

Beneficiários com NIS final 8: receberão no dia 29 de agosto;

Beneficiários com NIS final 9: receberão no dia 30 de agosto;

Beneficiários com NIS final 0: receberão no dia 31 de agosto.

Estas alterações não apenas aumentam o valor do benefício para alguns grupos específicos, mas também trazem mais flexibilidade e conveniência no momento de recebê-lo. Assim, o Bolsa Família continua a se adaptar às necessidades daqueles que dependem dele, proporcionando um pouco mais de segurança em tempos incertos.

