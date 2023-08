Como conseguir R$ 4 MIL com apenas algumas moedinhas; aprenda

Moedas podem valer R$ 4 mil? No fascinante universo dos colecionadores, as moedas são uma categoria à parte, cujo valor pode surpreender até mesmo os mais entendidos no assunto. Um simples objeto de troca no cotidiano pode, dependendo de sua raridade, tiragem ou características especiais, alcançar cifras impressionantes. O TikTok ‘RNF Confecções’ revelou recentemente que quatro moedas brasileiras específicas, se atenderem a determinados critérios, podem valer um total de R$ 3.740.

Descubra as 4 moedas que valem mais de R$ 4 mil segundo o TikTok ‘RNF Confecções’. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Moedas de R$ 4 mil

A primeira moeda a ser destacada é a edição comemorativa de 1 real, emitida em celebração aos 50 anos do Banco Central. Segundo o conteúdo compartilhado pela ‘RNF Confecções’, essa moeda é altamente cobiçada por colecionadores, mas seu valor aumenta significativamente se apresentar uma peculiaridade específica: o reverso invertido. Essa característica rara eleva seu valor de catálogo para surpreendentes R$ 1.350.

No entanto, a comemoração dos 50 anos do Banco Central não é a única que pode garantir uma pequena fortuna para colecionadores astutos. A edição dos 40 anos do Banco Central, também de 1 real, é tida como uma das mais raras. Esta moeda, se apresentar um erro conhecido como “cunho descentralizado” ou “boné”, pode alcançar um valor de R$ 620, uma quantia respeitável para uma simples moeda de 1 real.

O terceiro item da lista é a moeda emitida para celebrar o aniversário de 25 anos do Real. Embora seja uma edição comemorativa e já possua um valor intrínseco devido a isso, seu preço pode aumentar consideravelmente se apresentar o desenho descentralizado. Esta característica, assim como no caso da moeda dos 40 anos do Banco Central, eleva seu valor para R$ 620.

Finalmente, a moeda comemorativa do centenário de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais icônicos do Brasil, também está na lista das mais valiosas. Considerada uma das moedas de 1 real mais raras, ela pode render ao proprietário a soma de R$ 600 se apresentar um erro em sua confecção.

Preço pode variar

É importante lembrar que, apesar dos valores mencionados, o preço de uma moeda rara depende de vários fatores, incluindo o estado de conservação e o mercado de colecionadores na época da venda. Além disso, a detecção de erros de cunhagem requer um olhar treinado e, em alguns casos, equipamento especializado.

Portanto, se você tem alguma moeda de 1 real guardada em algum lugar, pode ser uma boa ideia dar uma olhada mais de perto. Você nunca sabe quando uma pequena moeda pode se transformar em um verdadeiro tesouro escondido. Afinal, no mundo do colecionismo, detalhes fazem toda a diferença e, no caso dessas quatro moedas, a diferença pode ser de milhares de reais.

