Cuidado! Páginas verificadas do Facebook podem espalhar vírus e se passar por IA

Vírus no Facebook? Um alarmante novo método de ataque cibernético está surgindo no horizonte digital. Aproveitando-se da popularidade e do fascínio pelo uso de Inteligência Artificial (IA), hackers estão enganando usuários no Facebook, levando-os a baixar arquivos de malwares por meio de páginas verificadas, mas falsas. Esta nova tendência ilustra uma vez mais como a segurança digital se tornou um campo de batalha em constante evolução.

Hackers estão usando o Facebook para distribuir vírus por meio de páginas verificadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Vírus está sendo espalhado por meio do Facebook

Vivemos em uma época de grandes avanços tecnológicos, mas também de incertezas crescentes. As plataformas de Inteligência Artificial Gerativa, como o ChatGPT, desempenham um papel cada vez mais proeminente em nossas vidas, mas simultaneamente representam um potencial risco para a segurança digital. Nos últimos meses, criminosos cibernéticos começaram a explorar a IA para desenvolver ferramentas de invasão de sistemas e comprometimento de privacidade.

Um exemplo notório dessa tendência é o WormGPT, uma Inteligência Artificial Gerativa disponível na Deep Web. Projetada como uma versão maléfica do ChatGPT, esta ferramenta visa auxiliar hackers em suas atividades ilegais. Porém, mesmo diante desse cenário, existem outras táticas menos técnicas, mas igualmente preocupantes, que comprometem as informações dos usuários. Elas se baseiam em dois pilares fundamentais: a engenharia social e a tendência do uso de sistemas de Inteligência Artificial.

De acordo com um relatório do Group-IB, uma firma de segurança digital, os cibercriminosos implementaram uma nova estratégia para distribuir malwares no Facebook. Essa tática se assemelha ao incidente em que as contas do Twitter de Elon Musk, Bill Gates e outras celebridades foram comprometidas.

Fique atento à sua segurança digital

Os hackers primeiramente roubam as credenciais de acesso de páginas oficialmente verificadas do Facebook. Assumindo total controle dessas páginas, eles alteram o nome para adotar a identidade falsa de entidades reconhecidas, como ChatGPT, OpenAI, Google Bard e Meta.

A partir daí, usando a marca de verificação e a identidade falsa, os cibercriminosos começam a divulgar postagens para baixar supostas ferramentas gratuitas de Inteligência Artificial que prometem otimizar o posicionamento de anúncios de negócios. Ao clicar no link, as vítimas inadvertidamente baixam um arquivo de malware que compromete todas as informações nos dispositivos usados.

Além disso, os hackers têm a audácia de transformar essas publicações em anúncios, ampliando seu alcance para potenciais vítimas no feed do Facebook. Segundo o relatório da Group-IB, até agora, mais de 3.200 páginas e perfis do Facebook foram comprometidos para se passar por marcas tecnológicas, incluindo palavras-chave como “AI”, “ChatGPT” e “Bard”.

Depois de dois meses de atividade mais discreta, esses grupos de malwares estão retornando com força ao Facebook, causando mais danos do que nunca. Portanto, fica o alerta: é crucial manter a cautela. Os usuários devem estar atentos às postagens que promovem o download de ferramentas gratuitas de IA e verificar a autenticidade das páginas antes de clicar em qualquer link. Com o avanço contínuo da tecnologia, a guerra cibernética também avança, exigindo vigilância constante de todos nós.

