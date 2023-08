Novo vídeo de OVNI em praia deixa internautas em CHOQUE

Vídeo de OVNI assusta internautas – Um objeto voador não identificado (OVNI) foi capturado em vídeo em meio a uma tempestade no mar. O registro foi feito pelo analista financeiro Carmen Rich, que se encontrava na costa de Fort Lauderdale Beach, na Flórida. Ao presenciar uma “bola de luz” cruzando o céu a uma velocidade impressionante, Rich se viu no centro de um evento cuja explicação desafia a lógica convencional.

Um vídeo extraordinário mostra um OVNI sobrevoando o mar durante uma tempestade. Foto: divulgação

Internauta capturou OVNI em vídeo

No vídeo, que registra um relâmpago iluminando o céu, um objeto brilhante surge e atravessa rapidamente o quadro. Com a voz surpresa, Rich questiona: “Uau, você viu isso passar voando?” Em seguida, o analista de 29 anos interrompe a filmagem para revisar as imagens, questionando sua própria percepção do que acabara de testemunhar.

A confirmação de que não estava imaginando veio ao perceber que, de fato, havia registrado o objeto misterioso em sua câmera. Compartilhando a descoberta com sua meia-irmã, Jennifer Rich, de 20 anos, o jovem descreveu o objeto como algo que viajava a uma velocidade de “alguns milhares de milhas por hora”, descartando a possibilidade de ser um drone.

A experiência deixou Carmen Rich apreensivo e instigou-o a especular sobre a natureza do objeto. A velocidade incomum e a ausência de ruído fizeram-no questionar se não estaria diante de uma evidência de vida extraterrestre ou de alguma tecnologia secreta mantida sob sigilo pelo governo dos Estados Unidos. “Foi a coisa mais rápida que eu já vi na minha vida”, disse Rich. “Se estava indo tão rápido, eu pensei que faria algum tipo de ruído, mas não fez.”

Carmen também se referiu a uma aeronave visível no vídeo, alegando que ela servia como uma referência para estimar a rapidez com que o objeto misterioso se movia. “Jennifer virou, piscou e perdeu”, disse ele. “Eu o vi passar pelo telefone com meus próprios olhos. Eu gritei imediatamente e terminei o vídeo porque queria ver se eu realmente tinha capturado. Eu me perguntava se eu estava ficando louco.”

Convicto de que não estamos sozinhos no universo, Carmen especulou que o objeto “é algo que o público não saberá por muito tempo, se é que vai saber”. Depois de mostrar o vídeo a alguns moradores locais, ele relatou que eles afirmaram nunca terem visto nada parecido.

Repercussão

Depois de publicar o vídeo no Facebook, os usuários da plataforma mostraram-se divididos sobre a natureza do fenômeno. Alguns sugeriram que o objeto era um relâmpago globular, um fenômeno atmosférico raro. Outros, entretanto, acreditavam na possibilidade de ser um drone controlado a partir de um barco. Havia ainda aqueles que insistiam na possibilidade de se tratar de um OVNI.

Entre as reações, um usuário comentou: “Uau, isso foi incrível!”, enquanto outro sugeriu: “Os [alienígenas] adoram tempestades. É assim que eles carregam suas naves voadoras. Eu também já vi, fotografei e filmei várias vezes”. Outro internauta expressou surpresa, comentando: “Uau, tive que olhar duas vezes quando você mencionou, isso é loucura! Boa captura!”

Rich, por sua vez, manteve-se firme em sua convicção. “Eu vi com meus próprios olhos e depois verifiquei no vídeo”, reiterou, adicionando uma camada de mistério adicional à história que, até agora, permanece sem resposta.

