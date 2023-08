Como contratar o novo empréstimo do Bolsa Família online?

O tema do empréstimo consignado para beneficiários do Bolsa Família voltou a ser destaque e gerou intensos debates no último mês de julho. No entanto, até o momento, a volta do programa não foi confirmada, e os beneficiários ainda não têm a possibilidade de realizar suas inscrições. Vamos verificar o andamento desse projeto que visa restabelecer o funcionamento do programa.

Entenda a situação

O empréstimo consignado para beneficiários do Bolsa Família foi um tema de debate no último mês de julho. No entanto, ainda não há confirmação sobre a volta do programa, e os beneficiários ainda não podem se inscrever. Vamos verificar o andamento desse projeto que visa restabelecer o funcionamento do programa.”

Esse seria um tipo de empréstimo em que a parcela é descontada diretamente do salário ou benefício do beneficiário. Isso significa que o beneficiário não precisa se preocupar em pagar as parcelas do empréstimo, pois elas serão descontadas automaticamente.

O empréstimo consignado para beneficiários do Bolsa Família foi criado em 2017, mas foi suspenso em 2019. A suspensão do programa foi feita devido a uma série de irregularidades, como o alto número de fraudes e a falta de transparência nos contratos.

Recentemente, os representantes do Supremo Tribunal Federal (STF) se reuniram para votar sobre a liberação do empréstimo consignado para beneficiários de programas sociais. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes solicitou mais tempo para analisar a questão, pedindo vista do processo. Uma nova data para o julgamento ainda não foi agendada.

Essa ação foi levantada pelo PDT, que questionou uma mudança realizada pelo ex-presidente Bolsonaro na liberação desses créditos. De acordo com a defesa do partido, a modalidade poderia levar a um superendividamento da população vulnerável beneficiária dos programas sociais.

Durante o julgamento atual, a maioria dos ministros manifestou-se a favor da liberação do empréstimo consignado. No entanto, devido ao pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, ainda não houve uma decisão definitiva sobre o assunto. Isso mantém a situação em aberto e aguardando uma análise mais aprofundada por parte do STF.

Veja também: Auxílio Gás volta e aumenta valor do Bolsa Família de agosto

O Bolsa Família será reduzido?

É fundamental ressaltar que existem duas formas pelas quais o Bolsa Família pode sofrer redução: a Regra de Proteção e o desconto do consignado do Auxílio Brasil. Cada uma delas ocorre de maneira específica, e apresentaremos os detalhes a seguir.

No caso do consignado do Auxílio Brasil, a medida impacta os beneficiários que solicitaram créditos no âmbito do programa anterior. Assim, enquanto a dívida não for completamente quitada, as famílias continuam recebendo seus benefícios com desconto.

Já em relação à Regra de Proteção, o desconto é aplicado quando a renda dos beneficiários ultrapassa os limites estabelecidos pelo programa, ou seja, quando suas condições financeiras melhoram. No entanto, é importante mencionar que, em algumas situações, esse desconto pode ser indevido, ocorrendo equívocos na informação sobre a renda das famílias. Caso ocorra, as famílias podem perder 50% do valor de suas parcelas.

Para resolver essas questões, os beneficiários do Bolsa Família devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para informar sobre o erro relacionado à renda e comprovar que ainda se enquadram nos limites do programa. No caso do consignado do Auxílio Brasil, é necessário efetuar o pagamento integral das parcelas para que o desconto seja encerrado.

Veja também: Nova fiscalização do Bolsa Família deve afetar ESTE grupos de brasileiros