Nubank revela a estratégia para aprovar um empréstimo no app

O empréstimo é uma modalidade de financiamento que é bastante procurada pelos brasileiros, porém a maioria não consegue fazer pela burocracia e também por juros altos. O valor que é adquirido do empréstimo pode ser usado para qualquer finalidade, para comprar algo, para quitar dívidas, para fazer uma viagem, várias coisas do tipo.

Hoje em dia não é somente os bancos tradicionais que oferecem essa modalidade, tem também as cooperativas de crédito, lojas e alguns bancos digitais que disponibilizam, como por exemplo o Nubank.

O Nubank tem várias modalidades para ajudar seus mais de 70 milhões de clientes e sempre está inovando suas ferramentas, como a Pessoal, Com Garantia e o NuConsignado. Vale ressaltar que cada opção é voltada para um tipo específico de público e é liberada para os usuários com algumas condições, mas tem também clientes que não tem nenhuma opção disponível.

confira 3 modalidades de empréstimo do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo do Nubank

Como informado acima, o empréstimo é uma boa alternativa para a pessoa que precisa de um dinheiro “emprestado” para uma urgência, e no banco do Nubank o cliente consegue de moda mais prático e fácil. Os clientes têm essa facilidade e dá para fazer tudo pelo app no celular, como destacamos, para alguns clientes essa opção não está disponível, o que fazer para aparecer?

O Nubank separou algumas dicas prática para os clientes que podem contribuir para ter em seu app a liberação de empréstimo no sistema, é bem simples as dicas como: a movimentação da conta é extremamente importante, guardar dinheiro nas caixinhas ou na conta mesmo e fazer a portabilidade de salário.

Com essas dicas você pode conseguir essas opções de financiamentos. Ou seja, para ter acesso ao empréstimo o cliente pode compartilhar os dados através do Open Finance, fazendo isso pode ajudar na análise de crédito e também na liberação de uma oferta.

Por isso a nossa dica é que optar pelas alternativas de investimento no Nubank, manter o pagamento em dia podem aumentar as chances para que o banco libere uma linha de crédito que você nunca imaginou. E assim que essa modalidade ficar disponível para você no app tem como realizar todas as etapas de solicitação pelo celular.

Veja também: Atenção, clientes do Nubank! Dinheiro inesperado pode cair na sua conta em breve

3 modalidades de empréstimo do Nubank

O Nubank oferece 3 modalidades de empréstimo. A opção Pessoal é para todos os públicos. Já a modalidade do NuConsignado é somente para servidores públicos federais e por último, o empréstimo com Garantia é para as pessoas que tem valores guardados na função Resgate Planejado.

Veja também: Pagamento em 90 DIAS: quanto dá para pegar emprestado no Nubank