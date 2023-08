Novo limite do PicPay anima até quem não é cliente

O PicPay mais uma vez soltou uma notícia que deixou todos alegres, até quem não é cliente do banco, ele incorporou uma tendência do mercado financeiro e lançou novidade! O cartão de crédito da empresa do PicPay Card tem uma opção que facilita o aumento de limite pelo próprio usuário.

Essa nova modalidade, o limite fica atrelado ao rendimento do saldo dessa conta digital, que atualmente rende a 102% do CDI, e esse retorno está acima da caderneta de poupança. A empresa também aproveitou para compartilhar essa novidade no início desta semana, o objetivo é incentivar a educação financeira dos clientes que permite a construção do limite do cartão de crédito de forma que não comprometa suas finanças.

Conehça o PicPay Card. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PicPay Card: limite garantido

É bem fácil usar a opção de construir limite: o rendimento do saldo da conta digital ou do Cofrinho, que é um recurso para guardar dinheiro disponível no app, vira um limite de crédito, esse valor pode ser utilizado na hora e pago também em até 40 dias. Quando a pessoa faz uma compra, o valor é reservado pelo PicPay em um Cofrinho específico, com a rentabilidade de 102% do CDI.

Mas se ele escolhe pagar a fatura de outra forma, o dinheiro segue rendendo no cofrinho e vira mais limite. Porém, o cliente também tem como utilizar o próprio saldo reservado para quitar a fatura do cartão.

Danilo Caffaro, que é o vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física no PicPay explicou “Estamos transformando a lógica do ‘invista e tenha crédito’ e mostrando que, no PicPay, o cartão é para todos. Os usuários têm acesso imediatamente às vantagens de usar a função crédito, desde compras em aplicativos ou online, parcelamento e até programa de recompensas da Mastercard Surpreenda”.

Vantagens para quem tem nome sujo

Um ponto que fez essa novidade ganhar repercussão é que o público que tem nome sujo, ou seja, negativado e que normalmente tem dificuldade para encontrar cartões com crédito pré-aprovado podem conseguir um produto tradicional com o passar do tempo, conforme for utilizando essa função de construção de limite.

Frederico Trevisan, que é o diretor de Cartões e Seguros no PicPay disse “Quanto mais ele guarda, mais limite ele tem, e o mais importante: com a garantia de que vai conseguir pagar a fatura no fim do mês. Essa consciência faz com que ele entenda a dinâmica do cartão de crédito e, com isso, tenha a chance de obter outras linhas”.

