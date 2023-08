Comunicado GERAL: Nubank informa mudança no limite HOJE (2)

O banco digital roxinho com certeza você deve ter esse app baixado em seu celular, ele é um sucesso. O Nubank está sempre atualizando seu app e suas ferramentas e lançando novidades financeiras, com esse destaque ela se torna uma das preferências dos clientes. Recentemente, a empresa conseguir ocupar um lugar no ranking dos maiores bancos do Banco Central e ficou entre os cincos primeiros.

Um dos maiores destaques que a empresa tem é a facilidade para mexer no app e na conta além de redução de burocracia no crédito. Por isso, a empresa decidiu lançar uma novidade, é uma nova ferramenta que promete agradar a maioria dos clientes.

Nubank já é muito conhecida pelo seu cartão de crédito roxinho, pois libera crédito fácil, tem empréstimos, cheque especial, entre outros. Como tem várias opções de produtos de crédito, saber do limite de cada um deles pode ser um pouco complicado, por isso a empresa decidiu emitir um alerta para todos os clientes.

Opção Meus Limites é a novidade no Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nova ferramenta do Nubank

Como essa empresa não cansa de deixar as coisas mais fáceis para seus clientes e está sempre simplificando suas ferramentas dentro do aplicativo. Dessa vez, o Nubank compartilhou que vai lançar uma ferramenta que vai ajudar os clientes terem acesso aos seus limites em um só lugar, assim não vai precisar ficar alterando opções.

Ou seja, a função conhecida como “meus limites” vai permitir que os clientes consultem todos os valores que estarão disponíveis em um único lugar. A consulta vai poder ser feita de modo facilitado além de proporcionar praticidade e facilidade na hora de se informar sobre o valor disponibilizado pelo banco em algum produto.

A empresa também explicou que a nova ferramenta está sendo ofertada de modo gradual igual fez com as outras, atualize o aplicativo e veja se já apareceu para você, caso ainda não até os próximos dias já irá aparecer.

Atualize o app Nubank

Se deseja fazer isso, vai no seu app do Nubank e veja se já aparece a opção “Meus Limites”. Caso não, vá até o Google Play Store, digite o nome do banco e confira se tem a opção para atualizar, depois de atualizada abra novamente o app e confira.

O Nubank mais uma vez está surpreendendo seu público com ferramentas que facilitam a busca do crédito e informações no dia a dia dentro do app, isso que faz o roxinho ser diferente e tão desejado, desde os mais velhos até os mais novos, pis abrange diversos públicos.

