Usuários estão percebendo GRANDE ERRO ao usar o WhatsApp

Erro no WhatsApp – Proteger-se contra ataques de phishing é crucial no mundo digital atual, e especialistas em segurança cibernética acreditam que certas configurações do WhatsApp, aplicativo de mensagens pertencente à Meta e utilizado por mais de dois bilhões de pessoas, são fundamentais para garantir essa segurança. Dois especialistas em segurança cibernética compartilharam com o jornal The Sun as melhores maneiras de manter a segurança no WhatsApp e recomendam fortemente que todos os usuários verifiquem se estão utilizando as configurações mais adequadas.

É importante ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp para evitar erro de acesso às mensagens por parte de hackers. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já viu este erro no seu WhatsApp?

Tom Davidson, especialista em segurança e diretor sênior na empresa de cibersegurança Lookout, ressalta que a configuração mais importante para ativar é a verificação em duas etapas. “Essa é a primeira linha de defesa contra alguém tentando acessar suas mensagens configurando seu número em outro dispositivo”, explicou Tom. Com essa configuração habilitada, os usuários são solicitados a inserir um PIN antes que o número possa ser associado ao WhatsApp, o que acrescenta uma camada extra de proteção caso alguém consiga obter o nome de usuário e a senha.

A verificação em duas etapas é uma ferramenta essencial para impedir que hackers obtenham acesso às suas contas, mas as configurações de segurança do WhatsApp não param por aí. O aplicativo está repleto de recursos inteligentes projetados para proteger a privacidade do usuário. Muitos desses recursos estão escondidos na guia “Privacidade” nas configurações do aplicativo.

“Esta seção permite que você configure todos os tipos de configurações relacionadas à privacidade, como quem pode ver seu perfil e status”, acrescentou Tom. Ele ainda destaca a possibilidade de configurar um bloqueio de tela e habilitar ou desabilitar confirmações de leitura, oferecendo aos usuários controle total sobre a visibilidade e segurança de suas interações no aplicativo.

Configurações de privacidade

Brian Higgins, especialista em segurança na Comparitech, reforça que as configurações de privacidade devem ser verificadas regularmente, especialmente para aqueles que trocam de aparelho com frequência. “É importante lembrar que, ao instalar o WhatsApp em um novo dispositivo, a privacidade será redefinida para as configurações de fábrica”, afirmou. Brian também sugere que os usuários façam uma “limpeza” na lista de contatos a cada poucos meses, removendo contatos que não são usados há algum tempo ou que não são reconhecidos.

Além dessas dicas, é importante lembrar de manter o telefone e os aplicativos atualizados com as últimas correções de software. Essas atualizações frequentemente incluem correções de segurança importantes que eliminam falhas utilizadas por hackers para atacar seu dispositivo.

Os especialistas também aconselham a desconfiar de qualquer pessoa que solicite informações pessoais, como detalhes de cartão de crédito ou códigos de login, mesmo que a mensagem pareça vir de um amigo. Se um hacker conseguir acesso à sua conta do WhatsApp, é possível expulsá-lo simplesmente fazendo login novamente.

As configurações de segurança do WhatsApp podem desempenhar um papel crucial na proteção contra ataques de phishing e outros tipos de explorações cibernéticas. Ao adotar essas medidas preventivas, os usuários podem continuar a aproveitar as conveniências oferecidas pelo popular aplicativo de mensagens com maior tranquilidade.

