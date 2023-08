WhatsApp libera atualização gratuita que resolve ERRO importante

Atualização no WhatsApp – O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo, com cerca de 2 bilhões de usuários globalmente, está apresentando uma nova cara. Um novo design de interface está sendo lançado, prometendo uma experiência mais fluida e intuitiva, além de uma série de novos recursos que visam melhorar a funcionalidade e a segurança do aplicativo.

O WhatsApp recebeu uma nova atualização, trazendo um novo visual para o aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp tem nova atualização

Dentre as novidades da atualização, destaca-se a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos, uma solução para um dos problemas mais irritantes enfrentados pelos usuários do WhatsApp. Não são apenas as mensagens indesejadas de contas aleatórias que incomodam os usuários do aplicativo; a quantidade massiva de pessoas que o utilizam também os torna alvos fáceis para golpistas e chamadas indesejadas.

Com o novo recurso, os usuários não serão mais notificados quando alguém ligar de um número desconhecido. Em vez disso, receberão uma notificação, e o número da chamada aparecerá na aba de chamadas do aplicativo caso precisem retornar o contato. Esse novo recurso promete reduzir significativamente as interrupções indesejadas e ajudar os usuários a manter o foco em suas conversas importantes.

A remodelação do aplicativo também tornou mais evidente o modo paisagem e a opção de transferência de conversas. Ao pressionar o botão de adição em uma conversa, os usuários notarão novos ícones para fotos, câmera e localização. A navegação geral do aplicativo foi aprimorada, tornando a experiência do usuário mais agradável e eficiente.

Apesar de não ser drasticamente diferente do que era antes, o novo design busca aprimorar a experiência do usuário ao tornar a navegação mais intuitiva e menos confusa. Isso provavelmente tornará mais fácil para os novos usuários aprenderem a usar o aplicativo e melhorará a experiência geral para os usuários existentes.

Nova interface disponível

A nova interface já está disponível para usuários do sistema operacional iOS. Para aproveitar os novos recursos e o design aprimorado, os usuários precisam apenas atualizar o aplicativo através da App Store. A atualização é identificada pelo número 23.15.72.

No entanto, para aqueles usuários do iPhone que ainda não receberam a atualização, é importante notar que ela será implementada gradualmente, portanto, algumas contas podem recebê-la nas próximas semanas.

A remodelação do WhatsApp demonstra o compromisso contínuo da empresa em melhorar a experiência do usuário e resolver problemas comuns enfrentados pelos usuários. As novas funcionalidades buscam tornar a plataforma mais segura e fácil de usar, ao mesmo tempo em que mantêm a familiaridade do design que já é conhecida pelos bilhões de usuários do aplicativo em todo o mundo. Portanto, os usuários do WhatsApp podem esperar uma experiência ainda mais suave e segura ao utilizar o aplicativo no futuro.

