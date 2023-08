Nubank libera limite de R$ 4.450; como fazer o desbloqueio?

Nesta última semana o Nubank liberou uma grande novidade aos clientes. A possibilidade de ter o limite adicional de quase R$ 5 mil. Haja vista que tudo isso depende do perfil do cliente — CPF e score de crédito. Por mais que sempre novos clientes recebam novos limites: esta semana em exclusivo está tendo esse ‘feirão’. É necessário que os clientes tenham um determinado tipo de perfil dentro da instituição.

Nubank pode liberar quase R$ 5 mil de limite

Para os clientes terem acesso a esse aumento é necessário que eles tenham um bom relacionamento com o Nubank. Isto é: gastos concentrados no aplicativo e que tenha uma certa frequência em seu uso. A fim de conseguir ainda mais credibilidade com o banco.

Por mais que seja possível obter esse aumento através da opção de aumento de limite, os clientes ‘selecionados’ devem receber uma notificação ou e-mail alertando sobre a possibilidade de aumento de limite. Haja vista que não é necessário usar todo o limite.

Dentro do aplicativo é possível selecionar o máximo de limite. Podendo alterar para mais a qualquer momento: contanto que haja limite disponível para acréscimo.

Aos que não conseguirem o novo limite, podem optar pela Caixinha do Nubank. Que permite que o dinheiro guardado seja convertido em crédito no cartão de crédito. Enquanto isso, o dinheiro fica investido e rendendo. Sendo uma segurança a mais para ambos.

Essa modalidade permite não somente o aumento do limite de crédito quanto melhora as taxas e tempo de pagamento dos empréstimos solicitados pela fintech.

Outras maneiras de conseguir limite

Há outras maneiras de aumentar o limite de crédito, até mesmo fora de época. Através de algumas boas práticas realizadas: não somente no Nubank como em outros cartões de crédito. Haja vista que todos seguem o mesmo padrão.

Faturas: o pagamento das faturas antecipado é uma boa prática vista pelos bancos;

Constância: o uso do cartão de crédito com frequência, nem que seja com compras pequenas, é uma boa prática vista pelos bancos;

Limite: usar boa parte do limite de crédito irá mostrar ao banco que um aumento pode ser necessário; caso o cliente tenha R$ 1.500 de limite e só use R$ 500, dificilmente o banco irá proporcionar um aumento.

Entretanto, a maneira mais segura de conseguir aumento rápido ainda é através das ferramentas disponibilizadas pelo Nubank. Garantindo não somente 100% do valor investido em forma de crédito como mais credibilidade. É válido lembrar que o dinheiro investido e usado como crédito fica bloqueado em caso de faturas abertas.

Portanto, a chave para o aumento é a constância e fidelidade com algum banco. É importante concentrar os gastos, débitos e compras em um único cartão a fim de conseguir melhores condições de crédito e possibilidades de aumento.

