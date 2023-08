5 TRUQUES para facilitar acesso ao Minha Casa, Minha Vida

A busca por uma moradia própria é o grande desejo de muitos brasileiros, e o programa Minha Casa, Minha Vida é considerado atualmente uma importante iniciativa governo federal para tornar esse sonho uma realidade. No entanto, para que a pessoa participe do programa e, eventualmente conquiste enfim sua casa própria, é necessário atender a alguns requisitos. Continue lendo mais abaixo para saber como facilitar o seu acesso ao programa.

Casa própria é possível

Sair do aluguel ou até mesmo de localidades consideradas de risco é atualmente o grande sonho de muitos brasileiros que não dispõe de uma situação financeira favorável para a compra de um imóvel. Contudo, o que parecia impossível pode se tornar realidade para aqueles que conseguem fazer parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Atualmente, a iniciativa é vista como um passo importante para que muitos brasileiros consigam viver com dignidade e um merecido conforto em uma casa que finalmente poderá chamar de sua. No entanto, para poder participar do programa social de moradia e receber as chaves da sua casa própria, é necessário atender a alguns requisitos.

Possuindo três faixas de enquadramento, o Minha Casa, Minha Vida possui algumas requisitos específicos para seus participantes. Veja mais abaixo cinco dicas para entender como funciona o programa social.

1.Para quem?

O programa social de moradia do governo federal é destinado a famílias com renda mensal de no máximo R$ 2.640 brutos, em caso de moradia urbana. Se a habitação for rural, a renda familiar não deve ultrapassar R$ 31.680 anuais.

2.Como se inscrever?

Para fazer a inscrição no programa, o candidato precisa ir até o Ente Público da sua cidade, como a prefeitura ou o estado, ou ainda se dirigir à Entidade Organizadora. Depois basta fazer a solicitação da inscrição no Cadastro Habitacional.

3.Imóveis parcelados

Imóveis podem ser comprados por meio de parcelamentos com mínimo de R$ 80 e máximo de R$ 330 por parcela, em casos de moradias urbanos. Para os rurais, é descontado 1% do valor do contrato, em uma única parcela, que deve ser paga no momento da contratação.

4.Participantes do Bolsa Família e BPC têm vantagens

Quem já faz parte dos programas sociais mencionados acima largam na frente na hora de adquirir um nos imóveis do MCMV, ficando isentos, por exemplo, do pagamento das prestações. No entanto, após a posse do imóvel, o contemplado está proibido de transferi-lo por um período de 60 meses.

5. Prazos

Os prazos para pagar o imóvel podem ser consultados de acordo com a entidade responsável por organizar a aquisição da moradia.

Entenda as regras do MCMV

As regras do programa habitacional do governo devem ser seguidas em sua totalidade, para que o beneficiário não perca seu financiamento ou acabe não entrando no MCMV.

São elas:

O titular precisa ter a renda ideal ao programa;

Ter um contrato de financiamento imobiliário em vigor;

Ser dono, comprador ou titular de direito de aquisição;

Ter recebido benefícios de subvenções econômicas nos últimos 10 anos.

