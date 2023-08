Governo REVELA os valores do Bolsa Família; prepare-se

Pago mensalmente desde a sua reimplementação em março deste ano pelo governo Lula, o programa de transferência de renda Bolsa Família divulgou o calendário de pagamentos que serão realizados neste mês de agosto, já com as novas regras aplicadas, onde algumas famílias poderão receber um valor extra de acordo com as exigências previstas. Saiba mais detalhes sobre quando receber logo abaixo.

O valor do Bolsa Família está diferente em agosto | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família em agosto: o que esperar?

O governo federal anunciou o novo calendário de repasses do programa Bolsa Família, beneficio social que auxilia mensalmente milhões de famílias que se encontram em situação de pobreza. De acordo com sua reformulação no início de 2023, quando o programa ressurgiu, o repasse atualmente oferece benefício adicionais, que podem complementar o valor de renda, conforme a composição das famílias.

O repasse mínimo pago aos beneficiários atualmente é de R$ 600, mas é possível receber alguns benefícios no próprio programa social, o que faz com que esse valor seja potencialmente maior. Desde março, familias com crianças entre 0 e 6 anos já recebem um adicional de R$ 150. Outro valor extra é direcionado às famílias com membros entre 7 e 18 anos incompletos e gestantes, recebendo adicional de R$ 50 mensais desde junho deste ano.

Os adicionais foram possíveis após uma rigorosa análise cadastral do governo federal no sistema CadÚnico, eliminando possíveis fraudadores nas inscrições. Segundo dados divulgados em abril pelo governo, cerca de 3 milhões de pessoas tiveram o benefício desligado por inconsistências no cadastro.

Para estar apto a receber o auxílio mensal, é necessário que a família tenha uma renda de no máximo R$ 218 mensais por pessoa. Em outras palavras, deve-se somar todas as rendas dos componentes da família e dividir o resultado pelo número de pessoas, que deve ser de R$ 218, no máximo.

Confira mais abaixo o calendário deste mês e saiba quando irá receber o auxílio do Bolsa Família.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Como você já deve saber, os pagamentos do Bolsa Família são feitos com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Assim, o calendário divulgado para este mês é o seguinte:

NIS com final 1: pagamento em 18 de agosto

pagamento em 18 de agosto NIS com final 2: pagamento em 21 de agosto

pagamento em 21 de agosto NIS com final 3: pagamento em 22 de agosto

pagamento em 22 de agosto NIS com final 4: pagamento em 23 de agosto

pagamento em 23 de agosto NIS com final 5: pagamento em 24 de agosto

pagamento em 24 de agosto NIS com final 6: pagamento em 25 de agosto

pagamento em 25 de agosto NIS com final 7: pagamento em 28 de agosto

pagamento em 28 de agosto NIS com final 8: pagamento em 29 de agosto

pagamento em 29 de agosto NIS com final 9: pagamento em 30 de agosto

pagamento em 30 de agosto NIS com final 0: pagamento em 31 de agosto

