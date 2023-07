COMUNICADO GERAL: nova regra do Bolsa Famílias inclui mais de 2,2 milhões de famílias; você pode aproveitar?

Nova regra no Bolsa Família – O programa Bolsa Família, conhecido por seu papel vital na luta contra a pobreza no Brasil, enfrenta uma série de questionamentos por parte de seus beneficiários sobre a possibilidade de continuidade do auxílio após a inserção de membros da família no mercado de trabalho. A incerteza é esclarecida pela Regra de Proteção, instituída pelo próprio programa, que garante uma parcela do benefício mesmo em caso de empregabilidade dos integrantes da família.

O Bolsa Família estabelece a regra de proteção para famílias cujos membros consigam emprego e aumentem a renda, recebendo 50% do benefício por até dois anos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda a regra do Bolsa Família

A Regra de Proteção do Bolsa Família foi concebida para proporcionar uma segurança adicional às famílias beneficiadas. Segundo essa diretriz, as famílias cujos membros consigam emprego e, consequentemente, um incremento na renda familiar, continuarão a receber 50% do benefício a que teriam direito por um período de até dois anos. Essa iniciativa busca garantir uma transição gradual e segura para as famílias cujas condições econômicas melhorem, sem o risco imediato de perda total do auxílio.

Atualmente, o pagamento médio do Bolsa Família gira em torno de R$ 378,91, beneficiando mais de 2,2 milhões de famílias em todo o país. O programa desempenha um papel fundamental na mitigação da pobreza, além de oferecer aos membros das famílias beneficiadas a oportunidade de buscar uma melhor condição de vida. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, cada vez mais famílias estão se valendo da Regra de Proteção, aproveitando as oportunidades de emprego sem abrir mão totalmente do suporte financeiro oferecido pelo programa.

É importante frisar que o último pagamento do programa Bolsa Família para o mês de julho ocorre hoje. Os beneficiários cujos registros se dão sob o NIS 0 (Número de Identificação Social) podem sacar o benefício através do aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência ou correspondente Caixa em todo território nacional.

Mês de agosto

Em relação ao mês de agosto, a Regra de Proteção ao Bolsa Família permanece em vigor, com expectativas de beneficiar um número ainda maior de famílias. O calendário de pagamentos para o próximo mês já foi divulgado, e é o seguinte: beneficiários com NIS final 1 poderão sacar o auxílio em 18 de agosto; aqueles com NIS final 2, em 21 de agosto; NIS final 3, 22 de agosto; NIS final 4, 23 de agosto; NIS final 5, 24 de agosto; NIS final 6, 25 de agosto; NIS final 7, 28 de agosto; NIS final 8, 29 de agosto; NIS final 9, 30 de agosto; e por fim, os beneficiários com NIS final 0 poderão realizar o saque em 31 de agosto.

A continuidade da Regra de Proteção reforça o compromisso do Bolsa Família em proporcionar suporte às famílias mais vulneráveis da sociedade brasileira, mesmo aquelas que conseguem dar passos em direção à melhoria de suas condições econômicas. Este instrumento de proteção social garante a permanência parcial do benefício, possibilitando uma transição menos abrupta para as famílias que conseguem melhorar sua renda através do emprego, contribuindo assim para a mobilidade social e a redução da pobreza no Brasil.

