Mais de 1,2 mil litros de leite foram recolhidos pela Anvisa por falta de higiene

Anvisa suspendeu esta marca de leite – A determinação recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a venda de produtos da marca Natville reverberou no Distrito Federal. Na esteira dessa decisão, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) retirou das prateleiras nada menos que 1,2 mil litros de leite da empresa. Mas por que uma ação tão drástica foi necessária? Vamos desvendar os detalhes deste caso a seguir.

A Anvisa determinou a suspensão da comercialização do leite da marca Natville por falta de autorização do Mapa e devidas condições de higiene. Foto: divulgação

Leite suspenso pela Anvisa

A intervenção da Anvisa foi resultado de uma denúncia que revelou irregularidades significativas na produção dos alimentos. Segundo o alerta, a Natville estava produzindo itens alimentícios sem a devida autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Além da falta de autorização, a empresa foi acusada de não cumprir as adequadas condições de higiene e de não realizar os controles necessários que garantem a qualidade e a segurança dos produtos. Tendo em vista a gravidade dessas acusações, a Anvisa decidiu pela suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos da marca.

O consumidor que suspeita ter comprado ou consumido algum produto da marca Natville durante o período em questão deve verificar o lote informado na embalagem. A suspeita recai sobre produtos fabricados entre janeiro e maio de 2023 pela empresa Laticínios Santa Maria Ltda (CNPJ: 04439268000185). A investigação da Anvisa concentrou-se em três produtos específicos: o leite UHT desnatado em embalagem de 1 litro, o leite UHT integral em embalagem de 1 litro, e o soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40%, vendido em embalagens de 25 quilos. Todos esses produtos foram fabricados durante o período mencionado acima.

A situação torna-se mais complexa quando se verifica que a empresa Laticínios Santa Maria, citada nas embalagens dos produtos, não possui a devida autorização do Mapa para produzir os alimentos em questão. Além disso, as embalagens dos produtos informavam, incorretamente, que os itens foram fabricados por uma filial da empresa.

Proteção ao consumidor

Dando sequência à série de medidas tomadas para proteger o consumidor, o Procon-DF iniciou uma ação local para rastrear os produtos da marca Natville. A investigação levou à apreensão de 1,2 mil litros de leite, um volume considerável que atesta a dimensão do problema. Diante dos fatos, Marcelo Nascimento, diretor-geral do Procon, fez um alerta à população: “Reforçamos a importância de o consumidor não comprar leite longa vida da marca Natville nesse momento”.

Este caso reforça a necessidade de vigilância constante sobre a produção e a comercialização de alimentos. As entidades de defesa do consumidor e as agências de fiscalização precisam trabalhar em conjunto para garantir que os alimentos que chegam à mesa do brasileiro sejam seguros e de qualidade. A suspensão da comercialização dos produtos da Natville e a ação do Procon-DF demonstram que, apesar dos desafios, esse sistema de proteção ao consumidor está funcionando. Mas é preciso que o consumidor também esteja alerta e contribua para a vigilância constante, notificando qualquer irregularidade que perceba nos produtos que consome.

