Com 12 anos, garota resolve se aposentar faturando quase R$ 700 mil por mês

Já com o status de milionária, uma mini-influenciadora australiana anunciou o fim das suas atividades como empreendedora mirim, onde faturava mais de meio milhão de reais por mês. Ao se aposentar, a garota de apenas 12 anos explicou que se dedicará apenas aos estudos, mas que antes fará uma luxuosa festa de despedida. Saiba mais detalhes sobre a pequena milionária logo abaixo.

Influencer milionária de 12 anos decide “se aposentar” após faturar R$ 680 mil por mês. | Foto: Reprodução / Redes sociais

Dinheiro mais que suficiente

Pixie Curties, uma pequena garota de apenas 12 anos, que alcançou o status de milionária ao se tornar influenciadora e empresária, tomou a decisão de se aposentar e aproveitar mais a sua vida com sua família na Austrália, onde mora com seus pais.

Segundo contou em entrevista ao The Mirror, no início do ano, a mini-influencer, que tem ganhos mensais próximos dos R$ 680 mil, acredita que está pronta para dar início à sua aposentadoria. A menina, que promete se concentrar apenas nos estudos após o fim de sua carreira de sucesso, garantiu que dará uma festa de despedida com muito luxo, para comemorar sua mudança de vida.

Decidida a ter mais tempo para aproveitar mais a sua fortuna, a jovem influenciadora acumulou uma grande riqueza antes de chegar à adolescência, graças à sua marca de acessórios. Agora, ela está se preparando para celebrar sua aposentadoria com uma festa de despedida que será comemorada juntamente ao seu aniversário.

Pixie revelou ainda que os convidados da festa de despedida receberão luxuosas lembrancinhas, de valor estimado em cerca de R$ 250 cada. A festa será patrocinada por uma prestigiada marca de luxo da Austrália.

Em entrevista ao News.com.au, a mãe da pré-adolescente, Roxy, confirmou que a aposentadoria precoce da jovem australiana será com o intuito de se dedicar apenas aos estudos, conforme a própria filha já havia revelado em entrevista.

“Pixie decidiu pendurar os sapatos de sua loja de brinquedos online para se concentrar em sua entrada iminente no ensino médio… Resumindo, nos últimos meses, discutimos os planos de negócios daqui para frente como uma família e decidimos que, embora tenha sido uma jornada incrível iniciada há cerca de três anos, era hora de se concentrar no ensino médio”, explicou a mãe da influencer, que afirmou ainda que a loja online da Pixie’s Pix irá permanecer ativa, mas com menos pressões e obrigações em cima de sua filha.

História de sucesso

Tudo começou quando Roxy Jacenko, mãe da influenciadora, e uma empresária bem-sucedida na área de relações públicas e marketing na Austrália, passou a compartilhar fotos e vídeos da filha no Instagram para promover sua marca pessoal. Com o passar do tempo, a página de Pixie na rede social viu seu número de seguidores aumentar rapidamente, e se transformou em uma plataforma para a promoção de marcas e produtos infantis.

Pixie virou uma influenciadora digital mirim, marcando presença em eventos de moda, desfiles e campanhas publicitárias. Em 2011, nasceu a marca Pixie’s Bows, que rende os lucros que permitiram a “aposentadoria” precoce da garota.

