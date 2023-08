Primeira parcela do Bolsa Família em agosto; quando cai?

O Bolsa Família atualizou seu calendário e fará novos repasses do programa neste mês de agosto. Muitos beneficiários já estão otimistas quanto ao repasse, visto que neste mês existem 5 adicionais acrescidos ao valor padrão do auxílio de R$ 600. Sendo assim, é importante saber quais as datas para cada NIS (Número de Identificação Social). Veja abaixo:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Até então, os pagamentos não serão antecipados pela Caixa Econômica Federal e o primeiro repasse deve começar mesmo no dia 18. Além dos R$ 600, ainda serão disponibilizado alguns adicionais, como:

R$ 150 para crianças de até seis anos;

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes;

R$ 112, aproximadamente, para o vale-gás;

R$ 142 para cada pessoas da família.

No último mês, o programa beneficiou 20,9 milhões de famílias e totalizando aproximadamente R$ 14 bilhões em recursos.

Primeira parcela de agosto, cai quando? | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novas regras do Bolsa Família

É importante realçar que o Bolsa Família passou por novas reformulação durante este novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência. Sendo assim, anteriormente, com uma faixa máxima de R$ 210 per capita, para participar do programa, agora o auxílio contempla interessados que tenham recebam até R$ 218.O app do CadÚnico permite acompanhar a situação. No do Bolsa Família, a consulta também é feita pelo CPF. Os aplicativos estão destacados a seguir:

No casos dos adicionais, é importante que as crianças esteja matriculadas em instituições de ensino básica; possuir a caderneta de vacinação atualizada, além de estarem com o exame nutricional e o pré-natal em dia, no caso de gestantes e lactantes.

Quem pode solicitar o bolsa família?

Para receber os benefícios, a principal regra é a “renda mensal por pessoa”, que significa quanto você e sua família ganham por mês, dividido pelo número de pessoas da família.

• Se a renda mensal por pessoa for de até R$ 218 (situação de pobreza), a entrada no Programa Bolsa Família pode acontecer.

• Se você estiver em uma das situações acima, pode receber o Bolsa Família mesmo se trabalhar com carteira assinada, for Microempreendedor Individual (MEI) ou se tiver alguma outra renda.

• Você vai precisar se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a análise de um sistema informatizado, que avalia todas as regras do Programa.

• A entrada no Bolsa Família não é automática, pois o Governo Federal analisa o limite orçamentário do programa.

