O que tem de novo? 15 produções engordam o catálogo da Netflix e do Prime Video

Está em dúvida sobre o que assistir nos próximos dias? Não se preocupe! Vou te atualizar sobre todas as novidades que chegam à Netflix e ao Prime Video ao longo desta semana. De segunda-feira, 31, até o próximo sábado, 5, serão adicionados ao catálogo diversos filmes e séries inéditas para você aproveitar. Prepare-se para uma lista recheada de opções e escolha suas favoritas para fazer aquela maratona incrível!

Produções da Netflix

Veja abaixo as o que vem na Netflix.

Amor à Três

“Amor à Três” é um filme cativante que chega à Netflix em 1º de agosto. A história gira em torno de Daphne, que está sofrendo com o término de um namoro e, desiludida, decide evitar qualquer tipo de relacionamento. No entanto, ela se vê em meio a uma inesperada situação ao se envolver com dois amigos ao mesmo tempo. Agora, Daphne enfrenta um grande dilema: qual dos dois escolher? Prepare-se para uma trama envolvente repleta de emoção e momentos decisivos.

Insecure

A série “Insecure” estará disponível na Netflix a partir de 1º de agosto. A trama acompanha as vidas de duas amigas, Issa e Molly, que precisam conciliar seus objetivos pessoais e profissionais em meio a momentos constrangedores e a busca pelo amor. Ambientada em Los Angeles, a história nos leva a vivenciar as alegrias e desafios enfrentados por essas duas mulheres enquanto prosperam e enfrentam adversidades. Prepare-se para uma jornada repleta de humor, emoção e reflexões sobre as complexidades da vida adulta e das amizades verdadeiras.

Operação: Arma Secreta

O filme “Operação: Arma Secreta” estará disponível na Netflix a partir de 2 de agosto. A história gira em torno de um agente militar que é contratado para uma missão perigosa: apreender uma arma de destruição que tem o poder de transformar pessoas comuns em assassinos implacáveis. No entanto, quando o irmão do agente acaba se tornando uma vítima dessa arma, ele se vê consumido pelo desejo de vingança. A trama promete muita ação, suspense e reviravoltas, levando o espectador a uma emocionante jornada em busca de justiça e redenção.

100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi

Esse é um filme emocionante e bem-humorado que estará disponível na Netflix a partir de 3 de agosto. A história gira em torno de um homem que se sente preso em uma vida monótona e explorado por seu chefe autoritário. Em meio a essa rotina desanimadora, ele busca uma experiência transformadora que o faça sentir-se vivo novamente.

Heartstopper (2ª temporada)

A tão esperada segunda temporada de “Heartstopper” está prestes a chegar à Netflix em 3 de agosto! Prepare-se para mergulhar novamente no universo de Nick, Charlie e seus amigos, enquanto enfrentam novos desafios e emoções em meio a provas, uma emocionante viagem escolar a Paris e a proximidade da formatura.

O Poder e a Lei (2ª temporada – Parte 2)

Prepare-se para a segunda parte eletrizante da segunda temporada de “O Poder e a Lei”, que estreia na Netflix em 3 de agosto! A trama continua repleta de suspense e reviravoltas, envolvendo os personagens em um intenso jogo de poder e justiça.

As Últimas Horas de Mario Biondo

Prepare-se para desvendar os mistérios de “As Últimas Horas de Mario Biondo”, uma intrigante série que chega à Netflix em 3 de agosto. Nesta história envolvente, somos conduzidos a investigar os eventos que cercam a misteriosa morte de Mario Biondo, marido da renomada apresentadora espanhola Raquel Sánchez Silva.

Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros

Prepare-se para adoçar seu dia com a estreia de “Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros”, um spin-off da famosa série “Mandou Bem”. A partir de 4 de agosto, a Netflix trará uma competição cheia de diversão e aprendizado, protagonizada por dez confeiteiros amadores que têm muito a aprender na cozinha.

Produções do Prime Video

Veja abaixo as o que vem no Prime Video.

Respire Fundo

“Respire Fundo” é um emocionante filme disponível no Prime Video a partir do dia 1º de agosto. O drama retrata a jornada de uma escritora de livros infantis que enfrenta as difíceis consequências da depressão. Prepare-se para uma história envolvente e emocionante que aborda temas profundos e reflexivos.

Venom: Tempo de Carnificina

O filme “Venom: Tempo de Carnificina” estará disponível no Prime Video a partir de 2 de agosto. Nessa sequência eletrizante, testemunhamos o desenvolvimento do relacionamento entre Eddie e Venom, que passam por uma evolução marcante. Enquanto buscam a melhor maneira de lidar com sua simbiose, esses dois lados extraordinários descobrem como coexistir em harmonia, revelando que, de alguma forma, juntos são mais poderosos e eficientes do que quando estão separados.

Justiça Selvagem

O filme “Justiça Selvagem” estará disponível no Prime Video a partir de 2 de agosto. A trama acompanha a jornada de um homem em recuperação, que luta contra o vício e decide buscar vingança contra os traficantes responsáveis pela venda das drogas que levaram à morte de sua noiva.

Uma Nova Chance

““Uma Nova Chance” é um filme inspirador que estará disponível no Prime Video a partir de 2 de agosto. A história gira em torno de Maya, uma vendedora comum que tem sua vida transformada de forma inesperada ao se deparar com uma oportunidade única.

Flores Raras

Emocione-se com a apaixonante história de “Flores Raras”, um filme imperdível que chega à Netflix em 5 de agosto. Inspirado em eventos reais, o enredo nos transporta para uma época encantadora, onde a poetisa americana Elizabeth Bishop embarca em uma jornada ao Rio de Janeiro e vive um romance e amizade inesquecíveis com a renomada arquiteta Lota de Macedo.

As Flores Perdidas de Alice Hart (1ª temporada)

Em “As Flores Perdidas de Alice Hart” – a nova série que estreia em 3 de agosto no Prime Video – somos envolvidos em uma emocionante jornada de descobertas junto à jovem protagonista que dá nome à história. Alice Hart enfrentou uma tragédia inimaginável quando perdeu seus pais em um misterioso incêndio, com apenas 9 anos de idade, e encontrou refúgio na casa de sua avó June.

Meu Álbum de Amores

Em “Meu Álbum de Amores” – um novo filme que estará disponível no Prime Video em 4 de agosto – somos conduzidos por uma emocionante história de autodescoberta e conexões surpreendentes. O protagonista, Júlio, vive um turbilhão de emoções após ser deixado pelo amor de sua vida, o que faz com que sua vida tome um rumo inesperado.

