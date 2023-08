Passo a passo para gerar links no WhatsApp; confira

A possibilidade de gerar links no WhatsApp pode vir a surpreender muitos dos usuários deste aplicativo inovador de mensagens. Porém, considerando que vivemos em um mundo que está cada vez mais digital, encontrar esse tipo de solução, que torna o processo de comunicação muito mais fácil, é cada vez mais comum.

Aliás: quanto mais a tecnologia evolui, mais as pessoas passam a ter necessidade de recursos que sejam mais eficazes, e o gerador de links entra exatamente nesse tipo de contexto.

Aprender como gerar links no WhatsApp acaba sendo uma ferramenta de imensa utilidade, principalmente para quem está empreendendo e não abre mão de ter uma comunicação muito mais fluida com os clientes e, também, com os futuros clientes.

Mas como, afinal, os links em questão podem ser gerados?

O processo é ensinado no decorrer dos próximos tópicos que fazem parte deste artigo.

Aprendendo a gerar links no WhatsApp

Ocorre que, na verdade, existe mais de uma forma de gerar links no WhatsApp, sendo que todas elas são simples e rápidas.

É possível, por exemplo, gerar esses endereços de forma manual, ou mesmo utilizando sites que são especializados justamente na geração de links. E, aqui neste artigo, as duas opções serão explicadas.

Criando links pela API do WhatsApp

A primeira opção se resume em criar links de forma manual, usando para isso a URL da famosa API do WhatsApp. Basta que o usuário adicione o número do seu celular na última parte do link, assim: https://api.whatsapp.com/send?phone=SEUNUMERO.

Vale lembrar que os códigos do país e do estado também devem ser inseridos na parte “SEU NUMERO”, para que o link realmente funcione.

Criando links que tenham mensagem automática

Quem prefere que o link criado tenha uma mensagem automática, a ser exibida sempre que alguém o abrir, pode incluí-la escrevendo “&text=SuaMensagem” no fim da URL da API acima citada. Ficará desta forma: https://api.whatsapp.com/send?phone=SEUNUMERO&text=SuaMensagem.

Depois, basta substituir o trecho “SuaMensagem” por algum texto e, se for o tipo de mensagem que tenha diversos espaços, cada um deles deverá ser trocado pelo código “%20”.

Esta, por sinal, é uma ótima opção a ser usada pelos empreendedores, uma vez que o texto escrito pode ser, por exemplo, as boas vindas para quem está fazendo contato pelo WhatsApp e deseja saber mais informações sobre produtos e serviços.

Os geradores de link também são válidos

Embora seja possível gerar links no WhatsApp de forma direta, por meio da URL da API, também é possível contar com diversos geradores de links, que levarão as pessoas para o aplicativo de mensagens da mesma forma.

É o caso, por exemplo, das ferramentas Converte, Marketex, Nuvemshop e Canmore.

Todas elas permitem que qualquer pessoa crie links personalizados para o “Whats”, sendo eles com ou sem mensagens de saudação. E, o melhor: sem precisar investir nem um centavo para isso.

Basta acessar a plataforma escolhida e seguir o processo totalmente intuitivo, que consiste em inserir o número de telefone e uma breve mensagem, caso deseje. Alguns deles podem solicitar e-mail, por exemplo, mas normalmente é algo totalmente opcional.

