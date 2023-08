Como a astrologia pode ser usada na falta de dinheiro?

A falta de dinheiro definitivamente acaba sendo um grande problema para qualquer pessoa, bem como os desafios envolvidos no processo de conseguir ter uma renda extra. Inclusive, vale reforçar que o tópico “distribuição de renda” é complexo, não sendo à toa que existam tantos profissionais que se especializam nesta área e não sendo à toa, também, que boa parte da população enfrenta problemas financeiros.

Porém, na própria astrologia é possível encontrar certo alívio, como enfatizado pela astróloga Nai Tomayno: os astros mostram caminhos e respostas ligados a este contexto, conforme será explicado no decorrer deste artigo.

A explicação para a falta de dinheiro pode estar nos astros | Imagem: jcomp / freepik.com

A atuação da astrologia no contexto da falta de dinheiro

Quando se trata do dinheiro, o signo que se encontra na Casa 2 de uma pessoa é o que deve receber mais atenção. Afinal, é justamente este o campo do Mapa Astral que explica como cada indivíduo lida com as finanças.

Mas, tendo explicado este ponto, é hora de conhecer a relação da astrologia com alguns problemas financeiros:

Problema 1: a falta de dinheiro propriamente dita

É importante que a pessoa analise a forma como lida com as finanças, e busque descobrir seu signo da Casa 2, pois somente conhecendo bem as características do signo em questão será possível ter uma melhor relação com o dinheiro.

Os planetas que estão nessa casa também podem ser relevantes.

Problema 2: a impossibilidade de viver de arte

A depender do signo que consta na Casa 2, o tema “arte” estará, ou não, bem colocado para cada pessoa, sendo que têm mais facilidade de viver desse dom quem nasceu em Libra, Leão ou Peixes.

Problema 3: as dívidas e a perda de dinheiro

Para desânimo de algumas pessoas, existe o fato de que existem signos da Casa 2 que simplesmente tem a tendência de ganhar quantias consideráveis de dinheiro em determinado momento e, depois, não ter tanta sorte. São picos de ganhos, na verdade.

E existem, também, os planetas que podem fazer com que essa montanha-russa seja mais perceptível, causando reviravoltas e até mesmo rupturas que levarão à falta de dinheiro.

Se incomodar com as finanças alheias pode ser um erro

Existem muitas pessoas que simplesmente se sente “esquecido pela sorte”, uma vez que observa diversas pessoas próximas tendo sucesso financeiro, mas continua com falta de dinheiro. Porém, deve-se ter em mente que cada indivíduo tem seu processo.

O fluxo natural da vida tende a trazer recompensas justas, mesmo que muitas pessoas, ao menos em um primeiro momento, não consigam interpretar os acontecimentos dessa forma.

Este, por sinal, seria um ótimo contexto no qual a análise das crenças limitantes relacionadas ao dinheiro deveria ser feita.

Outro ponto que deve ser trabalhado é o medo (muitas vezes intenso) de se ver sem dinheiro um dia, sendo que ele também pode estar ligado à Casa 2. Touro, por exemplo, é um signo que tem pavor de ficar sem sua estabilidade financeira.

