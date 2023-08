IA do WhatsApp traduz textos e cria imagens; como usar?

A existência de uma IA do WhatsApp pode surpreender boa parte dos usuários deste aplicativo incrível, e o melhor é que ela já chegou ao Brasil e, poucos dias após seu lançamento (apenas uma semana) já conquistou a marca de um milhão de usuários.

Vale frisar, por sinal, que ela é integrada não só a “Whats”, mas, também, ao Telegram, sendo esses dois aplicativos de mensagem que competem entre si.

Alvaro Higes, que é professor, engenheiro, CEO da chamada LuzIA e criador da mesma, afirmou em um comunicado enviado para o portal StartSe que foi uma grata surpresa perceber o quão bem recebida a tecnologia foi em solo brasileiro logo na sua semana de lançamento. Ele afirmou, ainda, que, junto à sua equipe, trabalha com a missão de deixar a Inteligência Artificial mais acessível no mundo todo de forma simples e gratuita.

Para os usuários, a agradável surpresa está no fato de perceberem que usar esse sistema é basicamente como lidar com uma amiga virtual.

Vale frisar que, no mundo todo, já são aproximadamente 3,5 milhões de pessoas aproveitando esta nova possibilidade, sendo que essa base de usuários imensa foi criada em apenas 4 meses, e que investidores do famoso Vale do Silício também apostam no sucesso da LuzIA.

As funções da IA do WhatsApp são surpreendentes | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

O que é a IA do WhatsApp, afinal

Chamada oficialmente de LuzIA, essa IA do WhatsApp, também aplicável ao Telegram, é nada menos que uma versão da Inteligência Artificial que leva o ChatGPT justamente para os aplicativos de mensagem, dando acesso simplificado para as ferramentas do famoso Machine Learning.

E o que essa IA faz realmente surpreende, a exemplo das funções abaixo:

Transcrição de áudios (mensagens de voz)

Quem está participando de uma reunião ou simplesmente não pode escutar um áudio por qualquer outro motivo pode simplesmente enviá-lo para a LuzIA e ela, em poucos segundos, enviará para o usuário a transcrição. Para isso, porém, o arquivo não pode ter mais de 10 minutos.

Tradução de textos

Também em poucos segundos é possível obter da IA do WhatsApp a tradução de letras de músicas e textos diversos, seja para o português ou mesmo para outro idioma.

Criação de imagens

A LuzIA também foi desenvolvida para criar os mais diversos desenhos rapidamente. O usuário só precisa dizer “imagina” e, em seguida, fazer a descrição da imagem que deseja.

Planejamento de jantares

Atuando como uma verdadeira amiga, esta Inteligência Artificial ensina receitas, dá sugestões de pratos com base nos ingredientes que o usuário tem em casa e, ainda, diz qual é a melhor bebida para harmonizar com o prato principal de uma refeição.

Veja também: Fale com o suporte do WhatsApp diretamente seguindo estes passos

Como falar com a IA do WhatsApp

Para começar a usar estas funcionalidades, basta seguir o seguinte processo:

1. Adicionar o telefone (11) 97255 3036 nos contatos;

2. Acessar o site https://soyluzia.com/pt-pt/ para dar início à conversa, pelo Telegram ou pelo WhatsApp;

3. Começar a interagir com a LuzIA.

Por fim, vale lembrar que os investidores por trás desta IA, bem como o criador da mesma, têm motivos para tornar seu acesso mais democrático. Afinal, este é o tipo de tecnologia que está bombando no momento, e quem estiver à frente neste mercado sempre terá mais destaque e sucesso.

Veja também: Google anuncia mudança CHOCANTE na privacidade dos usuários