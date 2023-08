Lula bate o martelo e confirma datas e valores de GRANDE BENEFÍCIO brasileiro

O Bolsa Família a cada mês que passa, tira mais pessoas da pobreza e garante uma vida mais digna para elas, em toda a história, este é o momento em que a média de valor pago pelo Bolsa Família está mais alto, com uma média superior ao piso de R$ 600 por família. E para o mês de agosto, o presidente Lula bate o martelo e realiza anúncio surpreendente, confira.

Saiba os novos valores de um importante programa social do Brasil | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Regras do programa social ficam mais rígidas

Com tantas mudanças em relação ao valor do Bolsa Família, as regras do programa social ficaram mais rígidas também, para garantir que todos os beneficiários que estivessem na folha de pagamentos, realmente precisassem do valor em questão.

Já que durante o Auxilio Brasil, houve um número grande de brasileiros que estavam recebendo o valor de maneira indevida, ou seja, não passavam por necessidades financeiras mas através de algumas manobras ilegais conseguiram acesso ao benefício.

Então, para evitar que isso ocorra com o Bolsa Família, algumas regras foram estipuladas, como atualização dos dados do CadÚnico de maneira esporádica e regras para os membros da família, como frequência escolar satisfatória e caderneta de vacinação atualizada.

Veja também: Bolsa Família Adiantado Para A Semana Que Vem? Descubra As Antecipações De Agosto

Bolsa Família passou por uma reestruturação

Desde que houve a mudança de governo, um questionamento esteve presente na mente de todos os brasileiros: será que o auxílio Brasil vai diminuir? A realidade é que não, muito pelo contrário, o programa social – que agora leva o nome de Bolsa Família – aumentou bastante de valor.

Tudo isso graças ao teto de gasto que foi aprovado, de até R$ 145 bilhões, sendo que mais da metade desse valor é destinado para custear o Bolsa Família. Lembrando que tanto ele como o Bolsa Família mudam apenas o nome, mas ambos, enquadram-se em benefício de transferência de renda.

E desde que a reestruturação começou, cerca de 3 milhões de usuários que estavam com seus dados inconsistentes foram retirados do programa social e o benefício foi suspenso permanentemente.

Veja também: Atualizou! Nova Lista De Documentos Obrigatórios Para O Cadastro Único Em Agosto

Valores do Bolsa Família que serão pagos em Agosto

Como já salientado, o valor do Bolsa Família está bem além da média dos anos anteriores, mas isso está acontecendo por vários motivos, um deles, é os adicionais que estão sendo pagos pelo Governo Federal, confira se você tem direito a algum deles:

Benefício de Renda de Cidadania: esse benefício garante que cada membro da família receba pelo menos R$ 142 por mês, proveniente do programa;

esse benefício garante que cada membro da família receba pelo menos R$ 142 por mês, proveniente do programa; Primeira infância: já esse, realiza o depósito de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos;

já esse, realiza o depósito de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos; Benefício Variável Familiar: através do benefício, gestantes e crianças e adolescentes com idade de 7 a 18 anos, têm direito a R$ 50 extras;

através do benefício, gestantes e crianças e adolescentes com idade de 7 a 18 anos, têm direito a R$ 50 extras; Benefício Variável Familiar Nutriz: por fim, esse benefício contempla com R$ 50 a mais cada membro da família que possui até sete meses de idade.

Portanto, ao juntar todos esses benefícios e respeitando o valor mínimo de R$ 600, as famílias estão conseguindo receber uma boa quantia todos os meses.