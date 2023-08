Novo investimento para financiar estudos começa nesta terça-feira (1º), veja como funciona

Em parceria com a B3, o Tesouro Nacional lança nesta terça-feira (1º), um título público destinado ao financiamento de estudos, para quem deseja começar a poupar recursos e a investir no ensino dos filhos. O investimento será chamado de Tesouro Educa+ e poderá ser adquirido através do site do Tesouro Direto. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Investimento na educação

Investimentos serão possíveis de 3 a 18 anos e, a partir da data escolhida, obter o retorno do investimento, corrigido pela inflação, em parcelas mensais, pelo período de cinco anos. O valor mínimo de cada investimento é de R$ 30. Esse valor poderá ser utilizado tanto para pagar a mensalidade de uma faculdade particular ou um intercâmbio, como para arcar com outros gastos, como materiais e moradia.

Uma pesquisa do Todos pela Educação, em parceria com o Datafolha, mostra que 65% dos estudantes da rede pública pretendem cursar uma faculdade após concluírem o Ensino Médio. Porém, segundo dados do IBGE, apenas um quarto dos jovens entre 18 e 24 está no ensino superior.

Um dos principais objetivos do Educa+ é incentivar a educação financeira das famílias e dar a oportunidade de mais jovens continuarem estudando após a conclusão do Ensino Médio.

De acordo com o Tesouro, para que um jovem tenha uma renda mensal de R$ 500 por 5 anos, através do Educa+, a família precisaria investir:

R$ 81 mensais durante 18 anos (com o investimento tendo início quando o filho tiver menos de 1 ano de idade);

R$ 164 mensais por 11 anos (investindo quando o filho já tiver 7 anos).

Segundo o secretário, R$ 500 é a média de uma mensalidade de um curso híbrido ou remoto em uma faculdade particular.

Saiba mais detalhes sobre o título a seguir:

1. O que significa Tesouro Direto?

Basicamente, é o programa criado pelo Tesouro Nacional, em conjunto com a B3, para vender títulos públicos federais a pessoas físicas.

2. Como comprar?

Antes de tudo, é necessário se cadastrar no Tesouro Direto. O cadastro é feito através de bancos e corretoras autorizados.

No caso do Educa+, será possível realizar o cadastro no nome dos pais ou da criança e do adolescente que terão os estudos financiados.

3. Tempo do investimento

A duração do investimento é de 3 e 18 anos. A pessoa que planeja investir deve escolher um ano para começar a receber o valor mensal, durante 5 anos.

No caso dos pais que desejam economizar para a faculdade dos filhos, o responsável pode escolher uma data para que o filho comece a receber o valor mensal, levando em conta o ano escolhido para o filho iniciar o curso superior.

Se o filho estiver no início do Ensino Médio e a família deseja economizar para a faculdade, poderia investir em um título que termine em 3 anos, que coincide com a duração do Ensino Médio. Com isso, ao término da escola, o jovem já estaria recebendo uma renda mensal para contribuir no pagamento da mensalidade da faculdade, compra de materiais de estudo ou outras despesas referentes ao período.

Para melhor entendimento, será disponibilizado, no site do Tesouro Direto, um simulador. Nele, a pessoa pode preencher alguns dados, como a idade do filho, previsão de idade em que o filho deve começar a universidade, e a estimativa de investimento inicial que possui. Com isso, o simulador indica o valor que deverá ser aportado todo o mês para chegar à renda mensal pretendida.

O valor mínimo a ser investido é de R$ 30.

A renda recebida durante os 5 anos é corrigida de acordo com a inflação mensalmente.

4. Cobrança de tarifa

Não existirá cobrança de tarifa cobrada pela B3, também chamada de Taxa de Custódia, para quem carregar o título até o vencimento e receber valor mensal de até quatro salários-mínimos. O título só vencerá após pagamento da renda mensal durante cinco anos.

5. Preciso do dinheiro antes. O que fazer?

O investidor pode vender o título a partir de 60 dias após a data da compra, contudo, terá incidência da taxa de custódia. A negociação antecipada terá incidência de tarifa sobre o valor vendido de:

De 0 a 7 anos: 0,50% (a.a.);

0,50% (a.a.); De 7 a 14 anos: 0,20% (a.a.);

0,20% (a.a.); Mais de 14 anos: 0,10% (a.a.).

Também existirá um pagamento de imposto de renda maior sobre os rendimentos. Isso porque a alíquota do IR é regressiva de acordo com o prazo do investimento:

22,5% para investimentos com prazo de até 180 dias;

20% para investimentos com prazo de 181 dias até 360 dias;

17,5% para investimentos com prazo de 361 dias até 720 dias;

15% para investimentos com prazo maior do que 721 dias.

6. Demais lançamentos

A partir de outubro, o Tesouro e a B3 pretendem lançar outras funcionalidades para o título, como:

financiamento coletivo: possibilidade de amigos e outros familiares, além dos pais, fazerem aplicações em nome da criança e do adolescente;

possibilidade de amigos e outros familiares, além dos pais, fazerem aplicações em nome da criança e do adolescente; gift card: lançamento do cartão-presente do Educa+.

