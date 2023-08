Novo benefício que anima os brasileiros do CadÚnico: Auxílio Cesta Básica

O Governo Federal criou há algum tempo o Auxílio Cesta Básica. Teve seu ápice durante a pandemia no Brasil — auxiliando famílias carentes com cestas básicas e kits completos de higiene pessoal. Este programa se tornou tão popular que se estendeu durante o pós-pandemia e atualmente atende milhões de brasileiros. Desconhecido por muitos, é possível entrar no programa e mensalmente ter acesso aos kits completos dados pelo Governo Federal aos brasileiros.

Trata-se do Auxílio Cesta Básica, criado pelo Governo Federal durante a pandemia. O intuito é auxiliar as famílias que não possuem condições de se manterem sozinhas. Oferecendo a essas famílias um repasse mensal de R$ 150 a fim de conseguir comprar os kits nos supermercados.

Algumas cidades brasileiros a prefeitura criou convênios com estabelecimentos da região. Cujo é dado um cartão único que só pode ser usado em alguns estabelecimentos. Medida que facilita o controle do benefício.

Os beneficiários que recebem o Bolsa Família não têm direito ao benefício. Haja vista que somente os beneficiários que estão sob situação de vulnerabilidade alimentar serão elegíveis para o programa. Cada estado possui suas próprias regras para adesão ao programa.

Portanto, em suma: brasileiros que recebem outros benefícios não estão aptos para o programa; servidores públicos não estão aptos e famílias que receberam renda mensal fixa nos últimos 12 meses também não estão elegíveis.

Além disso, o titular do pedido não pode ter imóveis em seu nome. O benefício é concedido por ‘contratos’ de 12 meses. A cada ano é verificado a legibilidade do cidadão e caso comprovada, se estende por mais 12 meses.

Como solicitar o Auxílio Cesta Básica?

É importante que o brasileiro tenha cadastrado ativo no CadÚnico, a fim de conseguir receber o benefício e qualquer outro que surgir destinado aos brasileiros. Haja vista que através do CadÚnico o Governo Federal tem acesso a todas as informações sobre o grupo familiar e renda mensal dos brasileiros.

Para solicitar o benefício é necessário ir pesoalmente até o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) com o nome do benefício em mãos “Auxílio Cesta Básica” e pedir informações quanto ao programa na sua região.

O agente irá entregar o formulário de adesão a fim de que o futuro beneficiário possa preencher com suas informações a fim de garantir uma vaga no programa. Geralmente a aprovação acontece em até 10 dias. Caso contrário, é possível recorrer.

Nem sempre o benefício é oriundo do Governo Federal, em algumas cidades o benefício é concedido pelo Município, logo, possuem novas regras. Entretanto, em sua grande maioria sempre ligadas e padronizadas com as originais do programa primário do Governo.

