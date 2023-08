O Governo Federal em parceria com a Polícia Civil estão com o intuito de promover informações relevantes aos brasileiros quanto ao Novo RG (Registro Geral). A fim de sanar qualquer dúvida existente acerca do documento de identificação dos brasileiros. Haja vista que o documento é muito importante em cada etapa da vida do brasileiro — a fim de que ele possa exercer seu pleno direito de cidadania e ter acesso aos mais variados serviços públicos.

Polícia Civil tem alerta sobre o NOVO RG; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saiba mais sobre o Novo RG

O Novo RG é o substituto do RG convencional. Com uma tecnologia diferente, semelhante a usada em documentos de passaporte. É um documento relevante e exclusivo de cada brasileiro — sendo de posse totalmente individual. A nova versão conta com uma foto 3×4 na parte frontal do documento e informações sobre o titular em seu verso.

Possui uma aba exclusiva para tratar acerca da naturalidade, filiação e data de nascimento. Sendo usado com constância a fim de identificar o cidadão com mais facilidade. Por exemplo: durante uma blitz ou abordagem policial.

Trata-se de uma promessa do Governo que vem caminhando há algum tempo. Sobre a implementação da CIN (Carteira de Identificação Nacional) que traz sobre si várias alterações se comparada ao RG convencional — a principal delas é o CPF.

Os brasileiros que emitirem o novo RG terão a possibilidade de adicionar novas informações no documento. Bem como permissão ou não para doação de órgãos após a morte, tipo sanguíneo e muito mais — haja vista que são informações cruciais após um acidente.

Por mais que o novo RG ainda não seja obrigatório, já é possível realizar a emissão em alguns estados. Mais de 100 mil brasileiros já aderiram à modalidade e emitiram seu novo documento.

Governo Federal e Polícia Civil emitem alerta importante

Portanto, não faz muitos dias que os órgãos emitiram um alerta muito importante quanto ao novo RG — a fim de que os cidadãos que ainda não possuem consigam realizar a emissão do documento atualizado e regularizado pelos órgãos responsáveis.

Outro ponto importante é que por conta do movimento LGBTQIAP+, o campo “sexo” presente nos documentos poderá ser excluído do RG. Possibilitando que os brasileiros que não se identificam com esse sistema binário possam pedir a exclusão dos mesmos, obtendo muito mais representatividade e segurança.

A emissão do Novo RG é condicionada a cada estado. Não são todos que já disponibilizam a opção de emissão do novo documento de identificação. Haja vista que é necessário apresentar alguns documentos obrigatórios e outros opcionais.

Como CPF, certidão de nascimento ou casamento, CNH, Registro Militar, Nome Social, etc. São dados precisos e que auxiliam no preenchimento integral do novo documento.

Em alguns estados é possível realizar a emissão do novo documento em vários órgãos: Detran-RJ, Polícia Civil – DF, Rio Grande do Sul e Paraná. Brevemente todos os estados estarão com suas portas abertas para a emissão em massa do novo documento de identidade.

