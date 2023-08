Mutirão do INSS para liberar benefício acontece neste final de semana

Mutirão do INSS – Um esforço concentrado para acelerar a análise de pedidos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) para pessoas com deficiência será realizado pela Superintendência Regional do Rio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no próximo fim de semana (dias 5 e 6). Ocorrendo na agência de Macaé, no Norte Fluminense, este mutirão pretende aliviar a pressão sobre os processos pendentes e oferecer um auxílio tão necessário para aqueles que enfrentam dificuldades.

A Superintendência Regional do INSS no Rio promoverá um mutirão de análise de pedidos do BPC/Loas para pessoas com deficiência em Macaé. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS fará mutirão nesta região

Esse mutirão será estritamente para análise de pedidos, sem perícias médicas realizadas durante os dois dias de atividade. A agência, localizada na Rua Francisco Portela, 569, no Centro de Macaé, se prepara para uma movimentação intensa, com os funcionários prontos para trabalhar de maneira eficiente e cuidadosa na análise desses pedidos de benefícios.

Enquanto o mutirão em Macaé é focado na avaliação de pedidos de benefícios, a unidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está recebendo um mutirão distinto, voltado para perícias médicas. Essa agência, localizada na Rua Marechal Deodoro, 1.119, no bairro Jardim 25 de Agosto, está equipada para realizar um grande número de perícias em um curto período de tempo.

Para se beneficiar desses mutirões, os cidadãos devem primeiro marcar uma consulta para uma das datas disponíveis por meio da central telefônica 135. Este serviço de agendamento funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, proporcionando aos cidadãos muitas oportunidades para garantir um horário durante os mutirões.

Redução de filas

O principal objetivo dessa iniciativa é reduzir a longa fila de benefícios pendentes de avaliação social, de acordo com informações fornecidas pelo INSS. Dados do portal da transparência do INSS revelam que o BPC/Loas para pessoas com deficiência tinha a segunda maior fila em junho, com 437.077 pedidos aguardando processamento. Uma grande proporção desses pedidos tem um tempo médio de espera de até 180 dias, ou seis meses.

Em uma tentativa de acelerar esse processo, o INSS pretende implementar essa ação em municípios onde o tempo de espera para análise é superior a 45 dias. O instituto acredita que esta ação, se bem-sucedida, poderá contribuir significativamente para a diminuição da sobrecarga nos processos de benefícios.

Esses mutirões não são novidade para o INSS. Ações semelhantes foram realizadas em cidades de outros estados, como Montes Claros (MG), Caruaru (PE) e Juazeiro do Norte (CE), com resultados que inspiraram confiança no sucesso dos próximos mutirões.

Como tal, os cidadãos são incentivados a fazerem uso dessa oportunidade para acelerar a análise de seus pedidos de benefícios. Este esforço conjunto do INSS e dos cidadãos é um passo crucial para melhorar o processo de concessão de benefícios, garantindo que aqueles que necessitam de assistência a recebam de maneira mais rápida e eficiente.

