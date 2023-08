Fazenda de salmão cria “zumbi” e revolta protetores de animais

Salmão zumbi – Um vídeo chocante que revela a presença de salmões em condições terríveis, apelidados de “salmões zumbi”, em uma fazenda de peixes na Escócia, levou a um clamor público e uma subsequente investigação governamental. As cenas aterradoras, que mostram salmões nadando mesmo faltando grandes pedaços de carne, foram captadas em uma fazenda de peixes pertencente à Bakkafrost Scotland, em Portree, a maior cidade na Ilha de Skye, um popular destino turístico.

Um ativista registrou imagens chocantes de um “salmão zumbi” com pedaços de carne faltando em uma fazenda de peixes na Escócia. Foto: divulgação

O que transformou o salmão em uma espécie de zumbi?

Don Staniford, um ativista dos direitos dos animais, foi responsável pelo registro das imagens perturbadoras. Ele se infiltrou na instalação durante uma missão clandestina de 48 horas, resultando em um vídeo que ele descreveu como “algo saído de um filme de terror”. O vídeo mostrou não apenas um, mas vários salmões apresentando ferimentos graves, desencadeando a ira do público e ações das autoridades.

Staniford compartilhou as imagens perturbadoras com a RSPCA (Sociedade Protetora dos Animais). Ele acredita que o que testemunhou dentro da fazenda de salmão em Portree foi a pior situação que já presenciou. Para ele, é evidente que a Bakkafrost falhou na instalação de redes antipredadores adequadas ou na manutenção do equipamento corretamente, resultando em um abuso claro de bem-estar animal.

Nesse cenário desolador, as autoridades do Conselho das Terras Altas e do governo escocês foram alertadas e tomaram a decisão de iniciar uma investigação sobre o incidente. O ativista, por outro lado, expressou a necessidade de “ações imediatas”, pressionando para que medidas fossem tomadas sem demora.

Filme de terror

O relato de Staniford sobre os eventos foi visceral. Ele descreveu a cena como um “filme de terror pornográfico”, fazendo referência ao estado aterrorizante dos salmões dentro da fazenda. Para ele, se as fazendas de salmão não podem operar de maneira segura e respeitar as leis de bem-estar animal, elas deveriam ser fechadas imediatamente.

A empresa Bakkafrost Scotland passou por uma mudança de identidade no último ano, após ser adquirida pela empresa Bakkafrost, das Ilhas Faroe, em 2019, de acordo com o “Daily Record”. Anteriormente, era conhecida como Scottish Salmon Company. O próprio Staniford, diretor do grupo de campanha “$camon $cotland”, dirigiu-se ao local em um caiaque nas primeiras horas da manhã dos dias 28 e 29 de junho, equipado com uma câmera GoPro à prova d’água montada em uma haste telescópica, para registrar o estado deplorável dos peixes.

O ativista, que se opõe à criação de salmão há 25 anos, relatou ter visto salmões com profundos sulcos em sua carne. Um dos peixes apresentava uma grande lacuna no meio das costas, dando a impressão de um “salmão zumbi”. Staniford acredita que os salmões foram atacados por predadores, provavelmente focas, e fez um apelo para que a empresa agisse imediatamente para remediar a situação. Nas redes sociais, o vídeo gerou revolta, e muitos ativistas e cidadãos comuns se juntaram ao coro pedindo ação imediata.

