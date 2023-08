Faça isso e você pagará bem menos na Conta de Luz: 7 dicas simples

A conta de luz é uma das faturas que mais puxam da renda dos brasileiros. Haja vista que o valor médio pode ultrapassar os R$ 200 em várias cidades brasileiras. Entretanto, a Aneel lançou uma grande novidade aos brasileiros e em conjunto com 7 dicas práticas é possível ter uma redução de até 35% nos valores da conta de luz.

Aneel faz anúncio animador para brasileiros

A Aneel anunciou nesta última semana que os valores de energia iriam diminuir. Haja vista que por mais um mês consecutivo a agência iria trabalhar com a bandeira tarifária verde. Representando que não haverá acréscimos na conta de luz.

Há algum tempo que a companhia adotou esse modelo de cobranças para cobrar tarifas adicionais aos consumidores em épocas menos favoráveis para a produção de eletricidade.

Em contrapartida, em épocas favoráveis do ano — os consumidores não pagam nada além do que é consumido. Existem três bandeiras: verde, amarelo e vermelho. Logo, a bandeira na cor verde não cobra nenhuma tarifa. Na cor amarela cobra uma tarifa de R$ 1,84 por cada 100 kWh gasto e a vermelha pode cobrar quase R$ 4.

Entretanto, tudo indica que até o fim do ano a bandeira aplicada no Brasil será verde. Logo, em conjunto com algumas técnicas é possível ter uma redução muito grande no valor pago na fatura de eletricidade.

Estas 7 dicas podem ajudar a economizar na fatura de energia

Realizando no mínimo 4 das 7 dicas é possível economizar valores surpreendentes nas faturas de energia elétrica!

Desligue os aparelhos: caso o aparelho não esteja em uso, desligue-o da tomada. A maioria dos aparelhos ficam em stand-by. Entretanto, por mais que isso consuma pouca energia, ainda é um consumo significativo no fim do mês.

Troque as lâmpadas: algumas casas ainda possuem as lâmpadas incandescentes. Esse modelo é tradicional, mas consome muito mais energia e esquenta. É recomendado trocar por modelos de led que são bem mais econômicos.

Selo: por mais que muitos achem besteira, é importante sempre comprar aparelhos com selo de eficiência de energia.

Temperatura: é importante sempre regular com eficiência a temperatura dos aparelhos que emitem algum tipo de calor. Como ar-condicionado ou chuveiro elétrico.

Manutenção: mantenha sempre os aparelhos limpos, evite o acúmulo de poeira. Isso pode dificultar o pleno funcionamento do equipamento, logo, gastando muito mais energia.

Consciência: tenha consciência de consumo e evite abrir a geladeira com muita frequência. Haja vista que isso acarreta no ar, que acaba saindo para fora. Logo, o motor precisa trabalhar ainda mais para equilibrar a temperatura interna;

Trocas: a troca de equipamentos equivalentes pode ser útil. Trocar o uso do ar-condicionado pelo do ventilador durante o dia ou a noite pode auxiliar muito na economia de energia.

Portanto, são detalhes simples e que ao serem feitos com constância garante bons resultados.

