Homem corta refrigerante e fast food e o resultado IMPRESSIONA qualquer um

Sem refrigerante, homem muda de vida – Vestindo um tamanho 5XL e pesando quase 200 quilos, Chris Stewart, de 37 anos, um operador de empilhadeira do Illinois, nos Estados Unidos, vivia uma vida marcada pelo excesso. Consumindo 12 latas de refrigerante Mountain Dew por dia, acompanhadas de refeições pesadas do McDonald’s, ele chegou ao seu limite. Mas uma única foto de si mesmo no funeral de seu pai foi o gatilho para uma mudança drástica em seu estilo de vida que resultou na perda de quase 100 quilos.

O homem que costumava beber refrigerante diariamente decidiu mudar sua vida após ver uma foto que o deixou preocupado com sua saúde. Foto: Divulgação.

A história do homem que bebia refrigerante demais

Após o funeral de seu pai, a visão de si mesmo naquele registro fotográfico provocou uma reflexão dolorosa em Stewart. “Quem vai carregar o meu caixão?” Ele relembrou em uma entrevista à SWNS. Foi o momento de realização de que se não fizesse uma mudança radical, sua vida poderia estar em risco.

No auge do seu peso, Stewart, acordava e logo consumia duas latas de Mountain Dew. Para o almoço, ele desfrutava de dois hambúrgueres de queijo do McDonald’s, um sanduíche McChicken e batatas fritas. A noite, o jantar era constituído por alimentos congelados. “Eu enchia a cara com o que pudesse,” admitiu Stewart. Ele e sua esposa tinham costumes alimentares completamente diferentes.

A trajetória de emagrecimento de Stewart não envolveu nenhuma solução mágica, mas uma série de mudanças de estilo de vida substanciais, embora simples. “Eu usava o Pinterest para procurar receitas saudáveis”, ele explicou. As mudanças alimentares foram significativas, e ele abandonou os refrigerantes, optando por água com gás, e eliminou o fast food de sua dieta.

Agora, Stewart opta por refeições mais leves e saudáveis. Pizzas de pita e wraps de carne e queijo passaram a fazer parte do seu cardápio regular. Para o café da manhã, ele prepara um smoothie com proteína, banana, frutas congeladas variadas, pó de manteiga de amendoim, sementes de chia e cânhamo. Como lanche, ele opta por uma barra de aveia e manteiga de amendoim.

Mudanças notáveis

Ao longo dessa transformação, Stewart observou uma mudança drástica em sua energia. Além de adotar uma dieta mais saudável, ele também incorporou a atividade física em sua rotina. Anteriormente, ele costumava passar o dia sentado no escritório quando trabalhava como gerente de supermercado e, ao chegar em casa, ia direto para o sofá. Agora, ele se oferece para ajudar com levantamentos pesados no trabalho e, para manter a forma, comprou uma bicicleta ergométrica. Começou com 10 minutos por dia e, gradualmente, aumentou para 20 minutos. No verão, ele também gosta de caminhar diariamente.

No entanto, apesar de todas essas mudanças significativas, Stewart credita grande parte de seu sucesso à sua esposa, Nicole, de 36 anos. Ela foi seu maior sistema de apoio durante essa jornada desafiadora. “Estou muito feliz que ela ficou comigo,” disse Stewart à SWNS. Ele confessou que sua antiga condição física era um desrespeito para com o relacionamento deles.

A perda de peso para Stewart não foi um processo complicado, mas sim uma mudança de mentalidade. “Emagrecer é fácil. Eu apenas mudei minha mentalidade. É você contra você”, concluiu. Essa história de transformação de Chris Stewart serve de inspiração e ilustra que, com determinação e mudanças de estilo de vida simples, é possível superar até mesmo os desafios mais difíceis.

