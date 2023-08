Anvisa retira sorvete e salgadinho dos mercados por oferecerem riscos à saúde

Anvisa retirou sorvete dos mercados? Proteger a saúde dos consumidores é uma responsabilidade compartilhada por muitos, mas em um país com a vastidão e a diversidade do Brasil, essa tarefa é primordialmente conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devido à sua importante função, a Anvisa se encontra frequentemente no centro das atenções, o que ocorreu recentemente com a retirada de certos produtos alimentares do mercado, que foram considerados potencialmente prejudiciais à saúde.

A Anvisa atua na proteção da saúde dos consumidores ao recolher sorvete Häagen-Dazs devido a potencial risco cancerígeno. Foto: divulgação

Por que a Anvisa retirou este sorvete de circulação?

A Anvisa desempenha um papel crítico no cenário brasileiro de saúde e segurança alimentar, sendo responsável por supervisionar o recolhimento de alimentos que podem apresentar riscos à saúde do consumidor. Para permitir que os consumidores estejam cientes e possam se proteger adequadamente, a Anvisa publica em seu site oficial uma lista de produtos que apresentam possíveis riscos.

Dois casos de recall recentes que capturaram a atenção do público envolveram produtos bem conhecidos: o Sorvete Häagen-Dazs e o salgadinho Popcorners White Cheddar, da PepsiCo. Nos últimos anos, a Anvisa realizou um total de 147 recolhimentos de produtos em todo o Brasil, sendo que 61 deles ocorreram somente nos últimos 12 meses, demonstrando a constante vigilância da agência.

Um dos casos de recall que mais chamou a atenção foi o do Sorvete Häagen-Dazs. Este produto foi retirado das prateleiras dos mercados devido à identificação de um potencial risco cancerígeno em seu aroma natural de baunilha. O episódio serve como um lembrete da importância da análise meticulosa dos ingredientes nos alimentos que consumimos.

Foi identificada a presença da substância 2-cloroetanol no produto, um composto químico responsável pelo sabor e aroma de baunilha. Embora não haja evidências de que a substância seja carcinogênica ou mutagênica, a Anvisa emitiu um comunicado oficial alertando que ela possui potencial tóxico e pode causar alterações genéticas.

A General Mills, empresa detentora da marca Häagen-Dazs, fez questão de esclarecer ao público, em resposta à UOL, que a ação de recolhimento do produto foi uma medida preventiva e voluntária. A empresa salientou que, devido ao caráter inconclusivo dos possíveis riscos à saúde relacionados ao 2-cloroetanol, decidiu agir de maneira pró-ativa e remover os produtos do mercado. Segundo a General Mills, a contaminação surgiu devido à reutilização do solvente usado na fabricação do aroma, e não tem relação com o uso de óxido de etileno na cadeia produtiva do sabor.

Salgadinho também foi removido

Paralelamente, a Anvisa também realizou um recall do popular salgadinho Popcorners White Cheddar, da PepsiCo. A razão para este recolhimento foi uma falha na rotulagem do produto. O rótulo não mencionava corretamente os alergênicos presentes, o que pode representar um risco para pessoas com alergias alimentares.

A empresa produtora do salgadinho decidiu agir rapidamente para evitar possíveis danos a indivíduos com alergias. A embalagem do produto não incluía informações em português sobre a presença de derivados de leite e lactose. Este produto é vendido nas redes de supermercados Pão de Açúcar e Carrefour, que operam nos estados de São Paulo e Mato Grosso.

A PepsiCo, fabricante do salgadinho, enfatizou que o produto em si não tem problemas de qualidade e que está dentro do prazo de validade, que vai até novembro. No entanto, a empresa emitiu um alerta para consumidores com intolerância à lactose ou alergia à proteína presente no produto, aconselhando-os a evitar seu consumo.

Esses casos de recolhimento de produtos reforçam o importante papel que a Anvisa desempenha na garantia da segurança alimentar no Brasil. A agência mantém uma vigilância constante para garantir que os alimentos disponíveis para os consumidores sejam seguros e saudáveis, agindo prontamente quando potenciais riscos à saúde são identificados.

