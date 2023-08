“Mar da Morte”, famoso deserto faz mais 4 vítimas

Mar da Morte? A imensidão desértica do temido “Mar da Morte” na China tornou-se palco de uma tragédia que comoveu o mundo. Quatro turistas desbravaram seus limites de maneira imprudente e acabaram encontrando seu fim nesta região de extremos, após o veículo em que estavam quebrar no coração deste inóspito ambiente.

O incidente trágico ocorreu no “Mar da Morte” na China, onde quatro turistas foram encontrados mortos após se perderem no deserto. Foto: divulgação

Mar da Morte causou mais fatalidades

Os protagonistas deste episódio trágico eram três homens e uma mulher, cujos corpos foram localizados nas areias ardentes do deserto depois que penetraram, sem a devida autorização, na área conhecida como Reserva Natural Nacional de Camelos Selvagens de Xinjiang Lop Nur, localizada no noroeste da China. Esta região hostil é um lugar onde a falta de preparação pode custar vidas, conforme os turistas descobriram da pior maneira possível.

A jornada perigosa dos turistas começou no dia 22 de julho. Eles se lançaram na aventura com aparente desconhecimento das condições severas que enfrentariam no “Mar da Morte”. As temperaturas nesta área, frequentemente atingindo a marca de 40°C, são conhecidas por sua brutalidade, algo que os visitantes, presumivelmente despreparados, não levaram em consideração de forma adequada.

Após o alarme ser levantado sobre o desaparecimento dos turistas, as autoridades locais iniciaram uma operação de busca e resgate de grandes proporções. O veículo foi finalmente localizado na quinta-feira, dia 27 de julho. No entanto, a cena que se descortinou para os socorristas foi aterradora: dois dos homens e a mulher foram encontrados sem vida dentro do veículo, enquanto a quarta pessoa, outro homem, estava desaparecida.

Localização das vítimas

Sem perder tempo, uma equipe de resgate foi destacada para buscar o homem desaparecido. No entanto, a busca só terminou no sábado, dia 29 de julho, quando o homem foi encontrado morto, como relatado pelo “Sun”. A morte de todos os membros do grupo de turistas ilustrou de maneira brutal os perigos da tentativa de atravessar ambientes tão inóspitos sem a devida preparação.

Imagens que circularam nas redes sociais mostravam a última vítima encontrada, jazendo de costas na areia. As marcas das temperaturas extremas a que o corpo foi exposto eram evidentes: rosto, braços e pés estavam completamente queimados e enegrecidos. As imagens ilustravam de maneira cruel a realidade enfrentada por aqueles que subestimam o poder implacável da natureza.

A trágica história desses turistas serve como um alerta sombrio para aqueles que desejam desbravar regiões extremas como o “Mar da Morte”. A natureza, em toda a sua grandeza, também carrega perigos que não podem ser ignorados. A Reserva Natural Nacional de Camelos Selvagens de Xinjiang Lop Nur não é uma exceção. A falta de preparação e desrespeito pelos protocolos de segurança podem levar a consequências fatais, como infelizmente demonstrado pelo fim trágico desses quatro turistas. A triste narrativa é uma chamada à consciência para a necessidade de se aventurar com respeito e cautela, para que a busca por aventuras não se transforme em um encontro fatal com a morte.

