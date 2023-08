Comunicado GERAL da Aneel! Conta de luz tem mudanças para AGOSTO

Boa notícia — a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou qual seria a bandeira tarifária deste mês de agosto. Haja vista que essa modalidade de medida foi criada em 2015, a fim de tornar justo os valores cobrados nas contas de luz. Sabendo qual será a tarifa do mês os consumidores brasileiros podem organizar suas finanças com base nos valores adicionais do mês em questão. Cada cor pode alterar significativamente o orçamento familiar.

Aneel anuncia qual será a bandeira do mês de agosto

Para a felicidade dos brasileiros a Aneel, responsável pela distribuição de eletricidade em dezenas de cidades brasileiras anunciou que a cor da bandeira tarifária deste mês de agosto seria verde. Isso representa algo benéfico aos brasileiros.

Significando que não haverá custos adicionais na tarifa de energia elétrica. Essa decisão foi tomada por mais um mês porque as condições de geração de energia foram favoráveis nos últimos meses — tornando a produção de energia ‘mais barata’.

Para se ter ideia a bandeira de energia está verde desde abril de 2022. Tudo indica que não haverá alteração na bandeira até dezembro — tudo depende das condições climáticas de geração de energia. A bandeira na cor verde representa que ocorreu uma melhora significativa nos níveis dos reservatórios das usinas.

Todos os brasileiros que obtém energia através do Sistema Interligado Nacional (SIN) possuem acesso as mesmas bandeiras tarifárias. Logo, estão obtendo tarifa verde em suas contas há mais de 12 meses.

Como essas bandeiras funcionam?

É uma maneira da companhia elétrica indicar aos brasileiros o quão caro está sendo a geração de energia elétrica. Haja vista que o quão mais caro for a produção, maior será o adicional repassado para os clientes.

Em contrapartida, quando os custos não forem altos — os clientes hão de ter sua conta de energia zerada de qualquer taxa tarifária. As cores indicam exatamente esses valores adicionais de energia. É importante saber o significado de cada um. Haja vista que em períodos difíceis eles dão conta dos valores adicionais por 100 kWh consumidos.

A bandeira verde é usada quando existem boas condições na produção de energia. A bandeira amarela é um ‘alerta’ representando que as condições estão menos favoráveis. Atualmente há a adição de R$ 1,84 para cada 100kWh consumidos no mês.

Já no caso da bandeira vermelha é sinal que as condições não estão favoráveis. Divida em Patamar 1 e 2. Cobrando R$ 3,97 a cada 100kWh consumidos. Haja vista que a maior parte da energia no Brasil é oriunda das usinas hidrelétricas.

Logo — a força da água é o seu combustível. Em períodos de seca os reservatórios podem secar e ocasiona que os custos para produção se tornam muito mais elevados.

