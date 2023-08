Data limite para saque do PIS termina neste sábado (5); veja o que fazer

Realize o saque do seu PIS – O prazo final para mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros resgatarem o saldo do PIS/Pasep está se aproximando rapidamente. A quantia disponível totaliza impressionantes R$ 25,4 bilhões e o limite para o saque termina no próximo sábado, dia 5 de agosto. O recurso pode ser acessado com facilidade por meio da plataforma FGTS, um passo simples que representa uma importante ajuda financeira para muitos.

Mais de 10 milhões de trabalhadores têm direito ao saque do PIS e Pasep até o dia 05 de agosto.

Como fazer o saque do PIS?

Para os trabalhadores que tiveram sua carteira de trabalho assinada em qualquer período entre 1971 e 1988, essa é uma oportunidade de obter um benefício financeiro adicional. É importante ressaltar que, no caso de falecimento do titular do benefício, os herdeiros ou dependentes legais têm direito de realizar o saque. Para isso, devem ser apresentados os documentos necessários para comprovar a legalidade do procedimento.

O montante não resgatado até a data estipulada será transferido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a União. Apesar dessa transferência, o trabalhador ainda poderá solicitar o resgate durante um período adicional de cinco anos. Contudo, ainda não foram divulgadas pelo governo informações claras sobre como esse procedimento será realizado após a data limite inicial.

Os critérios para elegibilidade ao saque do PIS/Pasep envolvem condições específicas. O indivíduo precisa estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos. Além disso, é necessário que a remuneração mensal média não tenha excedido dois salários mínimos durante o ano-base. O trabalho deve ter sido realizado por um período mínimo de 30 dias consecutivos no ano-base, sempre com carteira assinada. Outro detalhe importante é que todas as informações pertinentes devem ter sido informadas corretamente pelo empregador.

Historicamente, a Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento do PIS aos trabalhadores do setor privado, enquanto o Banco do Brasil administra o Pasep, destinado aos servidores públicos. No entanto, em ambos os casos, se houver algum valor esquecido, o requerimento deve ser direcionado ao FGTS.

Como solicitar pela plataforma do FGTS

Para aqueles que têm direito ao saldo disponível do PIS/Pasep, é fundamental saber como solicitar o saque através da plataforma do FGTS. Ao acessar o site, o trabalhador deve procurar pela opção “Você possui saque disponível”. Em seguida, é preciso seguir para “Solicitar o saque PIS/Pasep” e definir a forma como o saque será realizado. Após verificar todas as informações, basta clicar em “Confirmar saque”.

É relevante observar que o valor do benefício pode ser depositado em uma conta de qualquer instituição financeira, desde que indicada pelo beneficiário. Portanto, os trabalhadores devem estar cientes de seus direitos e tomar as medidas necessárias para não perderem o acesso a esses fundos. A atenção ao prazo e o cumprimento dos critérios estabelecidos são fundamentais para garantir que os recursos disponíveis sejam resgatados com sucesso.

