O gás de cozinha é um dos produtos mais comprados pelos brasileiros. Haja vista que é de extrema necessidade para todas. Desde uma casa convencional a uma grande rede de alimentos. Durante a pandemia o Brasil enfrentou altos preços no gás de cozinha — com cidades que o preço do botijão de 13KG chegou a quase R$ 150. Entretanto, para este mês de agosto aconteceu mais uma queda nos preços do botijão de gás e está surpreendendo a todos!

Aviso alteração importante sobre o Gás de Cozinha em agosto | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novos preços do gás de cozinha são anunciados

O gás de cozinha é tão importante que o Governo Federal possui um programa exclusivamente para auxiliar os brasileiros na compra. Trata-se do Vale-Gás. Voltando para o preço do botijão, nessa última semana o gás de cozinha teve o seu preço reduzido em 0,23 centavos — representando uma redução de 0,23%.

Por mais que seja uma porcentagem baixa, é muito melhor do que qualquer aumento que venha ter. Haja vista que há mais de dois meses os valores do gás de cozinha têm sido reduzidos — auxiliando cada vez mais os brasileiros.

O valor mais alto que o gás de cozinha atingiu neste ano foi de R$ 108,84. A partir de então, o seu valor sofreu um grande retrocesso. Com isso — o preço médio do gás de cozinha caiu para R$ 101,63 no Brasil.

Portanto, tudo indica que nos próximos meses se o cenário não mudar — o valor médio do gás de cozinha poderá ser de R$ 100 ou até mesmo. Haja vista que tudo depende de outros fatores.

Média de valores por região

A média de valores por região está bastante acirrada. Veja a diferença existente entre as regiões brasileiras.

Região: Norte;

Valor: 112,40;

Valor: 112,40; Região: Centro-Oeste;

Valor: 105,97;

Valor: 105,97; Região: Sul;

Valor: 104,24;

Valor: 104,24; Região: Nordeste;

Valor: 99,57;

Valor: 99,57; Região: Sudeste;

Valor: R$ 99,46;

A região com o maior valor médio é a Norte do país. Em contrapartida, a região sudeste conta com a média mais baixa do Brasil.

Leia mais: Plantas medicinais que vale a pena ter em casa: 5 sugestões

Por que os preços estão caindo?

Nos últimos meses o preço médio do gás de cozinha acabou caindo bastante. Haja vista que o recuo aconteceu por diversos fatores em paralelo, mas de maneira especial pelo reajuste feito pela Petrobras — que derrubou em 21,3% o preço do gás de cozinha comercializado às distribuidoras.

Além disso, a Petrobras acabou suspendendo a política de preço de paridade internacional. Como havia sido anunciado no início do ano. Esses são alguns dos motivos que levaram à redução dos valores em questão.

Especialistas na área afirmam que o preço do botijão de 13KG pode cair para menos de R$ 100 na maioria dos estados brasileiros. Portanto, as chances de brevemente esse preço se tornar realidade é muito grande.

Haja vista que com isso os valores do Vale-Gás também sofrerão reajustes. Podendo ter o seu valor reduzido.

Leia mais: Lula bate o martelo e confirma datas e valores de GRANDE BENEFÍCIO brasileiro