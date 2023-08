Estresse e ansiedade estão relacionados com mau hálito

Quem acorda cedo para trabalhar, uma das primeiras coisas que faz ao se levantar é ir ao banheiro e escovar os dentes, certo? tudo isso para evitar que outras pessoas sintam o odor que é liberado da boca de praticamente todas as pessoas ao acordar, popularmente conhecido por mau hálito, o que poucos sabem é que uma das causas dessa condição é o estresse e a ansiedade, entenda.

Entenda as principais causas do mau hálito | Imagem de Alexandr Ivanov por Pixabay

Qual o causador do mau hálito?

O mau hálito é causado por conta da formação de placas bacterianas na boca, essas placas são formadas geralmente por conta de restos de alimentos que ficam na boca e de células que acabam se desprendendo da mucosa bucal.

As bactérias acabam se alimentando das proteínas e no processo em questão, ocorre a liberação de enxofre e como ele possui um odor bem característico, acaba acarretando no mau hálito.

Mas o que poucos sabem, é que a halitose também está ligada às emoções, como estresse e ansiedade, isso acontece devido a uma perturbação na homeostase orgânica, isto é, as propriedades que permitem manter a autorregulação do organismo.

Por que o estresse e a ansiedade podem contribuir para a condição?

Isso acontece por conta de vários fatores que estão ligados a ansiedade, preocupações e carga de trabalho superior ao limite do corpo, além de tensões e frustrações. Todos os fatores citados, acabam promovendo uma diminuição na produção de saliva.

O fenômeno acontece por conta que para acontecer a ativação das glândulas salivares, o Sistema Nervoso Central precisa estar bem. Caso não haja tanta saliva na boca, o ambiente criado acaba favorecendo a formação de placas bacterianas.

E tudo isso unido com a perturbação no organismo, acaba contribuindo para a produção do hormônio ACTH, que estimula as glândulas suprarrenais, que são responsáveis por fabricar algumas substâncias que podem fragilizar os tecidos da boca.

Como prevenir o mau hálito?

Caso a condição seja relacionada de fato ao estresse e ansiedade, a principal solução é cuidar dos sintomas em questão. Já que isso pode afetar diretamente a qualidade de vida do paciente. Mas há outros motivos que estão ligados ao mau hálito.

Como a dieta consumida pelo paciente, há alguns alimentos que de fato causam mau hálito em qualquer pessoa, sem importar alguma patologia secundária que ela possa ter, então, é bom evitá-los.

Mas também alguns hábitos podem estar relacionados com o problema, como o uso baixo do fio dental, isso acaba contribuindo para a formação de placas bacterianas e consequentemente no mau hálito no paciente. Portanto, o primeiro passo é identificar a causa para posteriormente cuidar dela.

