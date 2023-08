Seu CPF está na lista para receber até mais de R$ 1.289 na Caixa HOJE? Confira

Lista da Caixa para pagamento – Nesta terça-feira, primeiro de agosto, uma soma significativa de R$ 1.320 é liberada pela Caixa Econômica Federal para milhares de brasileiros. Esse pagamento, relacionado ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), sinaliza a dedicação do governo federal em garantir o amparo àqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Hoje, a Caixa efetua o pagamento do BPC/LOAS aos beneficiários da lista com final do NIS 6.

Seu CPF pode estar nesta lista da Caixa Econômica Federal

O BPC, um benefício garantido na Constituição Federal, atende aos cidadãos em condição de vulnerabilidade social, fornecendo um salário-mínimo mensal aos seus beneficiários. A população mais afetada por situações de insegurança financeira, especialmente idosos e pessoas com deficiência (PcD), é a que mais usufrui dessa medida de assistência social.

Os critérios para ser um beneficiário do BPC são bem definidos e precisam ser cuidadosamente cumpridos. O benefício é destinado a idosos, a partir dos 65 anos, ou pessoas com deficiência. No caso das PcDs, não há uma idade mínima estipulada, mas é imprescindível a comprovação da deficiência, independentemente de sua natureza, através de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, existe um teto de renda per capita familiar para o acesso ao benefício: no máximo um quarto do salário-mínimo vigente, o que corresponde a R$330 no ano de 2023. O benefício se estende ainda apenas para idosos que não têm direito à previdência social e para PcDs que não estejam inseridas no mercado de trabalho ou que não possuam renda fixa. Por fim, o beneficiário precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal.

Quando se trata do pagamento dos R$ 1.320 do BPC, existem datas específicas para a liberação do benefício. No mês de agosto, o pagamento ocorre entre os dias 1 e 31. No dia 1º de agosto, por exemplo, são contemplados os beneficiários que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6, referente ao mês de julho.

Recebimento por grupos

A cada dia subsequente de agosto, outro grupo de beneficiários receberá o pagamento, de acordo com o último dígito de seu NIS. Nos dias 2, 3, 4 e 7 de agosto, serão beneficiados os inscritos com NIS terminados em 7, 8, 9 e 0, respectivamente, referentes ao pagamento do mês de julho.

Posteriormente, a partir do dia 25 de agosto, os beneficiários cujo NIS termina em 1 serão os primeiros a receber o benefício correspondente ao mês de agosto, seguindo-se aqueles com NIS terminados em 2, 3, 4 e 5, nos dias 28, 29, 30 e 31 de agosto, respectivamente.

O BPC é uma ferramenta valiosa para proporcionar uma vida digna e minimizar as dificuldades enfrentadas por idosos e PcDs em situação de vulnerabilidade. A continuidade de pagamentos e benefícios como este reforça o compromisso do governo em promover a inclusão social e o bem-estar desses grupos populacionais. Ainda assim, é fundamental que os beneficiários estejam atentos aos critérios e datas de pagamento para garantir a eficácia desses auxílios.

